Al “Salotto di Italo Calvino” c'è Gianmarco Parodi

Castiglione della Pescaia: Molti punti accomunano Italo Calvino e Gianmarco Parodi: l’amore per la propria città d’origine, Sanremo; gli studi presso la facoltà di agraria di Torino; la decisione di dedicarsi ai libri ed alla scrittura.



Parodi, seguendo le tracce di Calvino, nel suo scritto “Nella città invisibile. Viaggio immaginario nei luoghi calviniani” che presenta sabato 16 settembre alle 18:00 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Garibaldi, per gli appuntamenti letterari del Salotto di Italo Calvino, fa rivivere una città che c’era e forse non c’è più, un luogo esistente, o forse solo immaginato, nel quale lui è nato l’anno dopo la morte del suo più illustre cittadino.

A moderare l'incontro Dianora Tinti, di Grosseto, scrittrice, giornalista e blogger. Fa parte di prestigiose giurie letterarie nazionali e cura la segreteria del Premio Capalbio. Ha fondato ed è Presidente dell’Associazione culturale Letteratura e dintorni di Grosseto, nonchè Presidente di giuria nel Concorso letterario Città di Grosseto “Amori sui generis”.

Gianmarco Parodi, nato a Sanremo, viene da studi agrari. Ha scritto alcuni romanzi di genere fantastico. Ogni sua narrazione è radicata nella terra da cui proviene, l’estremo ponente ligure. Insegna tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato.