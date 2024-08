Al Puntone c’è Disco Fever

Dopo il successo dell’estate 2023, torna lo show dedicato alla musica degli anni Settanta



Scarlino: Un nuovo appuntamento per l’estate scarlinese. Giovedì 8 agosto alle 21.30 in piazza Dani torna dopo il successo del 2023, la festa dedicata alla disco music “Disco Fever – The ultimate tribute to discomusic”: l’ingresso è gratuito. Una serata di musica live con i brani degli Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, Michael Jackson, KC & Yhe Sunshine Band, Donna Summer, Bee Gees, Abba, Village People, Trammps e tante altre icone del periodo d’oro della DiscoMusic a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

(immagine di repertorio)