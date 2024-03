Al Polo Le Clarisse si parla di Renzo Capezzuoli con l'associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi

Grosseto: Mercoledì 27 marzo torna l’appuntamento con la rassegna “La pittura maremmana tra 800 e 900”, promossa dall’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Alle ore 17, nella sala conferenze (ingresso libero) della struttura museale di via Vinzaglio, la docente Marcella Parisi parlerà dell’artista Renzo Capezzuoli.







«Pittore senese di matrice novecentista – spiega Parisi – diventa per la cultura artistica grossetana un vero e proprio punto di riferimento tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Si tratta di una personalità poliedrica, artista e intellettuale, aperto alle varie suggestioni circolanti in Italia in quella stagione. Ripercorrendo il suo ruolo di animatore culturale nella Grosseto degli anni Trenta, conosciamo, in filigrana, il sistema artistico nazionale ma soprattutto quello che avviene in città tra gli artisti allora attivi. Infatti, nel suo incarico ufficiale di fiduciario del Sindacato interprovinciale di Belle Arti, ha contribuito allo sviluppo di personalità artistiche grossetane che, grazie alla sua lezione, sono uscite dai soli confini locali per proiettarsi verso nuovi orizzonti».