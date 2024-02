Al Polo Le Clarisse si parla di Memo Vagaggini con l'associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi

Oggi, mercoledì 28 febbraio nella sala conferenze di via Vinzaglio, l’intervento dello scrittore e libraio Francesco Serino



Grosseto: Torna l’appuntamento con il ciclo di incontri “La pittura maremmana tra 800 e 900” promosso dall’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Oggi, mercoledì 28 febbraio alle ore 17 è in programma l’incontro sul pittore amiatino Memo Vagaggini: a parlarne sarà lo scrittore e libraio Francesco Serino. L’ingresso è libero.

Poco conosciuto al grande pubblico, Memo Vagaggini (foto in alto un'opera dell'artista) è uno dei grandi artisti del Novecento italiano. Nato nel 1892 a Santa Fiora, sul Monte Amiata, per trent'anni rappresentante dell'Italia a Villa Romana a Firenze, è stato docente di pittura all'Accademia di Belle Arti del capoluogo toscano (la cattedra che fu, tra gli altri, di Giovanni Fattori) e ha esposto in Europa e negli Stati Uniti.

La conferenza offrirà un ritratto a tutto tondo del pittore, descrivendo non solo le opere ma il gusto, le influenze e la poetica di un artista intimamente legato alla sua terra d'origine, un artista che ha sempre considerato l'arte la massima esperienza esistenziale dell'essere umano.

Francesco Serino (nella foto sotto) è laureato in storia contemporanea, ha scritto tre saggi e due romanzi. È il proprietario della libreria Nuova Libreria Grosseto.





