Al Polo Bianciardi nasce il nuovo indirizzo di studi “Servizi Commerciali Digitale per le Imprese”

L’Istituto superiore grossetano arricchisce la sua offerta formativa con un nuovo percorso di studi quadriennale, che apre le porte al mondo del lavoro con lo sguardo rivolto ai fabbisogni del territorio e al futuro.

Grosseto: Il Polo “L. Bianciardi”, da sempre importante punto di riferimento per l’istruzione nella provincia di Grosseto, presenta un nuovo percorso di studi quadriennale “Servizi Commerciali Digitale per le Imprese”. La prima innovazione sta proprio nella durata temporale del corso: in soli quattro anni gli studenti acquisiscono il diploma per poi decidere se inserirsi subito nel mondo del lavoro, proseguire con gli studi universitari o specializzarsi presso l’ITS Academy, un percorso di alta formazione tecnica.

La maggior novità sta però nella costituzione di una vera e propria filiera tecnologica professionale, che allinea l’offerta formativa ai fabbisogni del territorio, all’evoluzione delle conoscenze e tecnologie di settore, alle personali esigenze formative degli studenti. La didattica diventa progettuale e laboratoriale e sarà definita insieme ad esperti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro, in modo da rispondere a ciò che oggi e, soprattutto, in un prossimo futuro, sarà richiesto dalle imprese. A fronte di una solida preparazione culturale, gli studenti acquisiranno competenze specifiche nella gestione dei processi aziendali con l’utilizzo dei più innovativi strumenti, dalla realtà virtuale all’intelligenza artificiale, supporti indispensabili per qualsiasi attività.

A partire dall’utilizzo di specifici software gestionali, fino allo sviluppo delle moderne tecniche di marketing online, all’attivazione di procedure per la sostenibilità ambientale e la tutela della reputazione aziendale, gli studenti si prepareranno ad affrontare con consapevolezza e fiducia il futuro, forti dell’aver acquisito le competenze necessarie per la loro futura occupabilità.

Il nuovo percorso di studi del Polo Bianciardi sarà presentato in occasione degli open day organizzati nei mesi di novembre, dicembre e gennaio le cui date sono visionabili sul sito del Polo www.polobianciardigrosseto.edu.it