Al Polo Bianciardi il cinema diventa protagonista dell'educazione con il Progetto "ABCINEMA"

Grosseto: Un'ondata di creatività e impegno sociale sta per culminare all'Istituto Superiore Polo Bianciardi di Grosseto grazie al progetto "ABCINEMA", iniziativa che si ripete da alcuni anni ad ha trasformato il linguaggio cinematografico in un potente strumento didattico, coinvolgendo attivamente gli studenti delle classi 1A, 1B, 2A e 2B dell'indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, insieme a un gruppo selezionato di talentuosi allievi del Liceo Artistico.

"ABCINEMA" ha offerto agli studenti un percorso formativo unico, coordinato dal professor Michele Ranieri -con il supporto del prof. Iuzzolino e della prof.ssa Babieri- ed arricchito dalla preziosa collaborazione di esperti del calibro di Francesco Falaschi, Alessio Brizzi e Giancarlo Alessandrini. Questi professionisti del settore cinematografico hanno guidato i ragazzi attraverso le diverse fasi del processo creativo, dallo studio approfondito del linguaggio cinematografico alla stesura di sceneggiature originali.

Il cuore pulsante del progetto ha visto gli studenti cimentarsi nella scrittura di storie incentrate su tematiche di grande rilevanza sociale, quali l'inclusione e il contrasto al bullismo. Attraverso la loro creatività, i giovani hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie sensibilità e offrire spunti di riflessione su questioni che toccano da vicino il loro vissuto quotidiano. Dopo un intenso periodo di lavoro, le riprese dei cortometraggi realizzati dagli studenti si sono recentemente concluse. Attualmente, le opere sono in fase di montaggio, un momento cruciale che darà forma definitiva alle narrazioni e le preparerà per la proiezione pubblica.

Parallelamente, gli studenti del triennio del Tecnico Grafica e Comunicazione hanno partecipato a una significativa proiezione mattutina del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa" presso la Multisala "Aurelia Antica" di Grosseto. Questa visione ha rappresentato un ulteriore momento di approfondimento sul tema del bullismo, arricchendo la loro comprensione delle dinamiche affrontate nei loro progetti cinematografici.

Al termine di questa appassionante esperienza formativa è prevista, entro la fine di maggio, la proiezione dei cortometraggi presso le multisala "Aurelia Antica" e "The Space" di Grosseto. Questo evento rappresenterà un'occasione speciale per celebrare il talento e l'impegno dei giovani cineasti, offrendo alle loro famiglie e alla comunità l'opportunità di apprezzare il frutto del loro lavoro creativo.

Il progetto "ABCINEMA" si configura come un brillante esempio dell'approccio educativo all'avanguardia che caratterizza l'Istituto Superiore Polo Bianciardi di Grosseto. Questa iniziativa dimostra come il cinema possa essere un potente strumento non solo per l'apprendimento delle tecniche audiovisive, ma anche per stimolare la riflessione su temi sociali fondamentali, promuovendo nei ragazzi competenze tecniche, sensibilità e consapevolezza civica. La sinergia con professionisti del cinema offre agli studenti un'opportunità di apprendimento sul campo di inestimabile valore, aprendo loro le porte al mondo professionale e arricchendo il loro percorso di studi con esperienze concrete e significative.

Il Polo Bianciardi si conferma un polo di eccellenza formativa nel panorama toscano, capace di integrare la didattica tradizionale con progetti innovativi che preparano gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenze professionali solide e una profonda sensibilità umana e sociale. Attraverso "ABCINEMA", l'istituto dimostra come la scuola possa essere un fertile laboratorio di idee e creatività, dove i giovani hanno la possibilità di esprimersi e crescere come professionisti e cittadini consapevoli.

Contatti: Elisabetta Tollapi - Ufficio Stampa Polo Bianciardi - 3497702243 ; Michele Ranieri – Coordinamento Progetto ABCINEMA - m.ranieri@polobianciardigrosseto.it