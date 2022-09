Al Palabomboniera il 12° Memorial Sergio Franchini

Grosseto: Dopo due stagioni di forzato riposo causa la pandemia, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, organizza domenica mattina 4 settembre, nuovamente il “Memorial Sergio Franchini” giunto alla 12^ edizione, con la disputa delle gare di calcio a 5 al Palabomboniera di via Lago di Varano a Grosseto.



L’Atlante Grosseto, che ha iniziato la preparazione lunedì 22 agosto scorso sotto le cura del preparatore atletico Nicola Stagnaro e del riconfermato tecnico Alessandro Izzo in vista del prossimo campionato nazionale di serie “B” di calcio a 5, giovedì scorso la società, che sta facendo un grande lavoro, ha organizzato un grande evento nei locali del Lux Lounge Drink dove sono state presentate ufficialmente la prima squadra e la formazione dell’Under 19 alla stampa al completo e agli sportivi con la presenza di tutta la società, di tutti i giocatori e dei loro familiari e anche con la presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ricordiamo che il campionato nazionale di serie “B” inizierà sabato primo ottobre, mentre la stagione agonistica inizierà con la coppa della Divisione e a seguire le gare di Coppa Italia.

Per tornare al Memorial Sergio Franchini di domenica mattina, alle 9,30 l’evento inizierà con una esibizione delle ragazzine della scuola calcio dell’Unione Sportiva Grosseto, con la responsabile Alessandra Mostoghiu. Poi sarà la volta dei maschi con una doppia sfida tra l’Atlante Grosseto e la formazione laziale del Real Castel Fontana: alle 11 giocheranno le due formazioni dell’Atlante Grosseto e del Real Fontana che militano in Serie “B” e alle 12 sarà la volta delle squadre Under 19 delle due società.

A seguire verranno effettuate le premiazioni alla presenza dei familiari del compianto Sergio Franchini e dei dirigenti dell’Atlante Grosseto.