Al museo due spettacoli del Teatro dello sbaglio per sostenere Abio
Fondazione Grosseto Cultura rinnova il proprio sostegno ad Abio Grosseto – Associazione per il bambino in ospedale con due appuntamenti speciali al Museo di storia naturale della Maremma, in collaborazione con il Teatro dello Sbaglio.
Grosseto: Il ricavato degli ingressi sarà devoluto all’associazione, che da anni opera per migliorare la qualità della degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Dopo la mostra con asta di beneficenza organizzata a inizio anno al Polo culturale Le Clarisse, l’iniziativa “Il bambino al centro” – dedicata all’umanizzazione pittorica dei reparti pediatrici e neonatali dell’ospedale Misericordia – prosegue con due spettacoli teatrali, sostenuti anche dal Comune di Grosseto e dall’assessorato al Sociale.
Gli spettacoli in programma
- Sabato 11 ottobre, ore 17 – Sala conferenze, Strada Corsini 5
“Non è la rosa, non è il tulipano – Piante, fiori e Fabrizio De André”
con Cosimo Postiglione e gli arrangiamenti musicali dal vivo di Paolo Mari.
Un percorso di teatro-canzone che unisce le storie dei fiori e delle piante alla poesia di Faber.
Ingresso a offerta, contributo minimo 10 euro.
- Sabato 29 novembre, ore 16.30 e 17.30 – Sala conferenze, Strada Corsini 5
“Animalia”
Spettacolo di Cosimo Postiglione e Monica Gemignani.
Un viaggio pensato per i più piccoli, tra ecologia, animali, piante e buone pratiche.
La collaborazione con Abio Grosseto è un segno concreto di come arte e cultura possano diventare strumenti di solidarietà.
Vi aspettiamo al Museo di storia naturale della Maremma per due serate di teatro e beneficenza!