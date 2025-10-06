Al museo due spettacoli del Teatro dello sbaglio per sostenere Abio

Fondazione Grosseto Cultura rinnova il proprio sostegno ad Abio Grosseto – Associazione per il bambino in ospedale con due appuntamenti speciali al Museo di storia naturale della Maremma, in collaborazione con il Teatro dello Sbaglio.

Grosseto: Il ricavato degli ingressi sarà devoluto all’associazione, che da anni opera per migliorare la qualità della degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Dopo la mostra con asta di beneficenza organizzata a inizio anno al Polo culturale Le Clarisse, l’iniziativa “Il bambino al centro” – dedicata all’umanizzazione pittorica dei reparti pediatrici e neonatali dell’ospedale Misericordia – prosegue con due spettacoli teatrali, sostenuti anche dal Comune di Grosseto e dall’assessorato al Sociale.

Gli spettacoli in programma

- Sabato 11 ottobre, ore 17 – Sala conferenze, Strada Corsini 5

“Non è la rosa, non è il tulipano – Piante, fiori e Fabrizio De André”

con Cosimo Postiglione e gli arrangiamenti musicali dal vivo di Paolo Mari.

Un percorso di teatro-canzone che unisce le storie dei fiori e delle piante alla poesia di Faber.

Ingresso a offerta, contributo minimo 10 euro.

- Sabato 29 novembre, ore 16.30 e 17.30 – Sala conferenze, Strada Corsini 5

“Animalia”

Spettacolo di Cosimo Postiglione e Monica Gemignani.

Un viaggio pensato per i più piccoli, tra ecologia, animali, piante e buone pratiche.

La collaborazione con Abio Grosseto è un segno concreto di come arte e cultura possano diventare strumenti di solidarietà.

Vi aspettiamo al Museo di storia naturale della Maremma per due serate di teatro e beneficenza!