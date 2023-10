Cultura Al museo di Vetulonia “Corpo a Corpo” da record per la stagione 2023 27 ottobre 2023

27 ottobre 2023 92

92 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Continuano a salire al MuVet i numeri dei visitatori per il 2023: già a fine ottobre è stato superato il numero complessivo dei visitatori del 2022. Un successo che va oltre le attese, un grande risultato che premia l’impegno messo in atto da tutti i protagonisti.

«Esprimo la soddisfazione di questo importante successo raggiunto in qualità di primo cittadino di Castiglione della Pescaia – afferma il Sindaco Elena Nappi - a dimostrazione del fatto che investire sulla cultura porta sempre ottimi frutti, sia dal punto di vista turistico che promozionale di un territorio così votato alla conoscenza della nostra storia. Ringrazio tutto lo staff del museo di Vetulonia, con in testa la sua direttrice Simona Rafanelli, ed il personale dell’ufficio turismo che portano avanti da anni questo fondamentale gioco di squadra evidentemente vincente». Dopo un 2022 che aveva già visto risalire le presenze, con il 2023 finalmente si sono sorpassati i 10000 visitatori. Dal 17 giugno, data della prima inaugurazione della Mostra “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj”, le persone che hanno raggiunto Vetulonia per ammirare le opere in prestito dal MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dall’Atelier Mitoraj di Pietrasanta sono state 6.414. Il Corridore dalla Villa dei Papiri di Ercolano, straordinariamente concesso in prestito dal MANN, rimane a Vetulonia fino alla fine della mostra, che taglia il traguardo domenica 5 novembre. Vista l’affluenza dei visitatori, l’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia ha deciso di mantenere fino a domenica 5 novembre l’orario prolungato di apertura del Museo, dalle 10:00 alle 18.00. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì. Domenica 29 ottobre visita guidata alla mostra alle 11:00. Il museo rimarrà aperto fino alle 18:00 anche martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. Domenica 5 novembre, ultimo giorno della Mostra, sono previste due visite guidate a cura dello staff del museo, una la mattina alle 11:00 e una il pomeriggio alle 15:30, e per tutta la giornata INGRESSO SOLO A 1 EURO per tutti. Le aree archeologiche nazionali a partire dal 29 ottobre cambiano orario: Costa Murata, Scavi città e la Tomba della Pietrera saranno aperte dal martedì alla domenica con orario 8:30 - 16:30. Per la sua intensa attività culturale il MuVet è stato premiato anche quest’anno dalla Regione Toscana, risultando al numero 25 della graduatoria di merito 2023 riservata ai 113 musei di rilevanza regionale in Toscana. Il contributo ricevuto permetterà al Museo di sostenere le attività da intraprendere. Per informazioni e prenotazione delle visite guidate si può chiamare il numero 0564 948058 in orario di apertura del museo, oppure scrivere a museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Sito museo www.museoisidorofalchi.it Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Al museo di Vetulonia “Corpo a Corpo” da record per la stagione 2023 Al museo di Vetulonia “Corpo a Corpo” da record per la stagione 2023 2023-10-27T15:33:00+02:00 525 it Continuano a salire al MuVet i numeri dei visitatori per il 2023: già a fine ottobre è stato superato il numero complessivo dei visitatori del 2022. Un successo che va oltre le attese, un grande risultato che premia l’impegno messo in atto da tutti i protagonisti. PT3M /media/images/MuVet-mostra-corpo-a-corpo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-MuVet-mostra-corpo-a-corpo-2.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 27 Oct 2023 15:33:00 GMT