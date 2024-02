Al Museo di Storia Naturale un viaggio tra la diversità delle specie

Grosseto: Sabato 2 marzo alle ore 17 nella sala conferenze di strada Corsini sarà ospite Stefano Mazzotti che presenterà il suo libro “Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo”. L’evento è a ingresso libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571); nell'occasione sarà possibile, come di consueto, sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Quante specie esistono nel pianeta? Quali e quante ne dobbiamo ancora scoprire? «A parlarne sarà Stefano Mazzotti che con il suo incredibile volume – spiega il direttore del museo Andrea Sforzi – ci farà viaggiare attraverso luoghi di inimmaginabile bellezza dalla Papua Nuova Guinea al Borneo, dall’Himalaya al Mekong, dallo Sri Lanka fino alle montagne della Tanzania per farci incontrare una serie infinita di specie, alcune sbalorditive, che abitano il nostro pianeta ma che rischiamo di perdere prima ancora di esser riusciti a conoscerle».

DOMENICA 3 MARZO – FESTA DEI MUSEI DI MAREMMA: ingresso gratuito al Museo di storia naturale + ore 17 visita guidata

IL PASSAPORTO DELLA CULTURA dei Musei di Maremma: richiedi gratuitamente il tuo Passaporto al Polo Le Clarisse o al Museo di storia naturale della Maremma. Il Passaporto della cultura ti invita a visitare almeno tre musei della provincia di Grosseto dove timbrerai il documento con la possibilità di vincere premi culturali. Una volta inseriti i 3 timbri (entro il 31/03/24) riconsegna il passaporto nell’ultimo museo visitato e attendi l’estrazione che sarà l’11 aprile 2024. Info: www.museidimaremma.it