Cultura Al Museo di storia naturale un affascinante viaggio nella visione evo-devo per il Darwin Day 7 febbraio 2024

7 febbraio 2024 153

153 Stampa

Redazione

Sabato 10 febbraio l'incontro pubblico con Robert Vignali docente di Biologia all’Università di Pisa

Grosseto: “Evoluzione: dalla selezione naturale all'evodevo”. È questo il titolo del Darwin Day del Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura: sabato 10 febbraio alle 17 è in programma l’incontro con il docente di Biologia dell’Università di Pisa, Robert Vignali che accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio nella visione evo-devo. L’evento è a ingresso libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571); nell'occasione sarà possibile, come di consueto, sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Al Museo di storia naturale un affascinante viaggio nella visione evo-devo per il Darwin Day Al Museo di storia naturale un affascinante viaggio nella visione evo-devo per il Darwin Day 2024-02-07T16:00:00+01:00 123 it Al Museo di storia naturale un affascinante viaggio nella visione evo-devo per il Darwin Day PT1M /media/images/msn-post-2.jpg /media/images/msn-post-2.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 07 Feb 2024 16:00:00 GMT