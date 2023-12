Al Museo di storia naturale protagonista la fotografia naturalistica

Due presentazioni di libri e una mostra per celebrare la natura attraverso le immagini



Grosseto: Al Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura è protagonista la fotografia naturalistica. Da giovedì 14 dicembre fino a sabato 6 gennaio nelle sale di Strada Corsini si parlerà di immagini e di natura, quella maremmana e non solo.

La rassegna inizia giovedì 14 dicembre alle ore 17 con la presentazione del libro fotografico “Out of the blue” di Marco Colombo, Bruno D'Amicis e Ugo Mellone. L’evento, promosso in collaborazione con il Parco nazionale Arcipelago Toscano, è ad ingresso gratuito.

All’incontro interverranno e dialogheranno con gli autori Giampiero Sammuri (presidente del Parco nazionale Arcipelago Toscano), Luigi Boitani (professore emerito dell’Università La Sapienza) e Giulia Bernardi (project manager della Blue Marine Foundation): Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma, modererà la presentazione.





Sabato 16 dicembre alle ore 17 è la volta del libro fotografico di Giacomo Radi, “Di malerbe, tritoni, lucciole e altre storie”, pubblicato dalla casa editrice Quercuslibris Edizioni di Libero Middei, specializzata in libri fotografici di natura. La presentazione è ad ingresso libero.

Sempre sabato 16 dicembre, alle 18.30, il naturalista Giacomo Radi illustrerà ai presenti la mostra fotografica “Animalia” che resterà nella Sala dell’acqua fino a sabato 6 gennaio (la visita all’esposizione è compresa nel biglietto d’ingresso del museo).

Le immagini raccolte sono di Maurizio Berni, Marco Brandi, Guido Pappagallo e Giacomo Radi e raccontano la Maremma, un territorio che ospita un sistema molto diversificato di ambienti naturali.

«La fotografia – spiega il direttore del museo, Andrea Sforzi – è un potente strumento, capace di contribuire alla conoscenza della natura che ci circonda. Lo scopriremo attraverso due libri molto interessanti e una mostra, che si pone l’ambizioso compito di raccontare una parte, seppur minuta, della natura maremmana, quella parte che ci è empaticamente più vicina e a cui apparteniamo: il mondo animale».