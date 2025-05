Al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia la presentazione del libro 'Il momento magico della veglia' di David Vegni

Vetulonia: Dopo la biblioteca Chelliana, si replica al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi Vetulonia la presentazione del libro 'Il momento magico della veglia' di David Vegni.

Interverranno Elena Nappi Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Simona Rafanelli Direttore Museo Archeologico Vetulonia, David Vegni Autore, Pier Giorgio Zotti antropologo, Gregorio Rossi esperto d'arte, Stefano Innocenti Editore, Samuele Tosi poeta estemporaneo, Niccolino Grassi poeta estemporaneo, Sergio Cinci poeta estemporaneo.

«Alla Chelliana avevamo parlato tutti - spiegano dall'organizzazione -, insistendo sui temi della tradizione orale, del racconto, dell'incontro tra persone, l'assessore della cultura Luca Agresti , l'antropologo Piergiorgio Zotti, lo storico dell'arte Gregorio Rossi, l'editore Stefano Innocenti. Zotti si era rivolto ai tempi antichi, ad Omero. Rossi aveva parlato degli artisti a veglia, ai caffè di Firenze, di Livorno, di Parigi, David aveva suonato itervallando i racconti. Senza Omero non si sarebbe trovata la città di Troia. Ora siamo a Vetulonia e di nuovo i racconti, le storie narrate sono protagonisti. Ancora una città distrutta, riscoperta recentemente dopo millenni. Se ne può perdere il ricordo, ma è proprio tramite le storie, i racconti, che la memoria resta. Alla veglia si ferma il passare del tempo, ci si fidanza e ci si diverti; all'aperto, davanti ad un camino anche con musica e canti e tutto continua nello scorrere dei secoli. Quale luogo più opportuno per rammentare di un museo che conserva e tramanda e che comunque non deve essere una cassaforte, ma un qualcosa di dinamico, che parla con la gente. Abbiamo visto che quello che in linea di massima chiamiamo Veglia è il racconto, anche la perpetuazione dei ricordi, di un sapere orale che sia cantato oppure narrato. Dalle nebbie del tempo sono state riportate alla vita città scomparse. Pure le vicende semplici della gente possono continuare ad essere presenti».