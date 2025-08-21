Al Moreno beach si balla il tango

I balli del tango si ballano sabato sera al Moreno Beach

Marina di Grosseto: Sabato 23 agosto “i balli del tango belli si ballano al Moreno Beach e sono più belli” un gioco di parole anche un pò infantile ma di cuore ispirato da una bella bimba di una bella tanguera che cantava suonava e accennava movimenti di ballo e sarà sicuramente una bella e brava ballerina. Sì, Tango, Milonga e Vals al Moreno Beach di Marina di Grosseto sabato 23 agosto con accoglienza alle ore 20,30 per la squisita cena a buffet come benvenuto alla serata e alle 21,30 la prima Tanda con subito coinvolgenti brani per abbracciarsi, scelti con cura dalla bravissima musicalizzatrice CRI Tdj, Alle 23,30 tra le dolci note i dolcetti accompagnati da frizzanti bollicine e l'ultima Tanda per l'abbraccio più caldo e lungo alle ore 1,30 circa.

Per prenotare la cena buffet Walter 3479342593.

Un’altra bellissima serata assolutamente da non mancare per tanguere e tangueri maestri, avanzati intermedi e principianti ma anche per spettatori, parole di Artemare Club!