Al mare di Castiglione della Pescaia assegnate le Cinque Vele di Legambiente

A Roma la presentazione della guida di Legambiente e Touring Club italiano "Il mare più bello" e la consegna del vessillo delle Cinque Vele

Castiglione della Pescaia: Anche quest'anno la bandiera delle Cinque Vele di Legambiente sventolerà sui pennoni del lungomare di Castiglione della Pescaia. La sindaca Elena Nappi ha partecipato a Roma, presso la Casa dell'Architettura, alla cerimonia di consegna del vessillo che premia le spiagge italiane più belle, che si distinguono per la qualità ambientale, la pulizia delle acque e l'offerta di servizi.

Il mare di Castiglione della Pescaia occupa il sesto posto nella classifica nazionale della guida di Legambiente e Touring Club italiano "Il mare più bello" ed il primo della Toscana.

«Un momento di grande orgoglio per Castiglione della Pescaia - dichiara la sindaca Elena Nappi - ottenere questo riconoscimento da 26 anni. Correva l’anno 2000 quando nasceva questa certificazione di Legambiente che riconosce la qualità dei servizi erogati e la tutela dell’ambiente, e che ogni anno chiede sempre una maggiore attenzione ad ogni attività che viene fatta sul territorio sempre sulla linea della sostenibilità ambientale. Rispondere prontamente alle richieste sempre più alte che provengono dalla “Guida Blu” del Touring Club Italiano e da Legambiente, e che riflettono le esigenze di cittadini e turisti per poter rimanere turisticamente concorrenziali ed all’avanguardia è per il comune di Castiglione della Pescaia un obiettivo prioritario da sempre».





Sono 20 le località dalle spiagge più belle premiate durante l'evento "Blue Economy Forum - Il mare più bello".

L'incontro è stato anche l'occasione per tornare a discutere di turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino, parlare di esperienze e progetti, buone pratiche di gestione per rafforzare l'offerta turistica sul territorio proponendo servizi sempre più specializzati e diversificati.

Castiglione della Pescaia si è distinto anche come "Comune amico delle tartarughe" per l'impegno nella tutela delle tartarughe marine e la salvaguardia degli habitat costieri dove ogni anno tornano a nidificare.

«Voglio ringraziare Legambiente per la continua attenzione che pone alle nostre attività – conclude la prima cittadina – e colgo l’occasione di questo riconoscimento per esprimere la mia gratitudine verso tutti gli operatori turistici che si impegnano costantemente e con grande serietà nel migliorare i propri comportamenti per la tutela, la promozione e la sostenibilità dei nostri meravigliosi luoghi».