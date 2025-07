Al Manciano street music festival si impara a fare musica con il workshop “Secchi e bacchette”

Venerdì 11 luglio si apre la quindicesima edizione del festival con il primo weekend dedicato alla musica di strada e il fine settimana successivo con tre concerti sul palco

Manciano: È tutto pronto per la quindicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale culturale “Diego Chiti”, che inizierà venerdì 11 luglio con le prime giornate dedicate alla musica di strada, per poi riprendere dal 18 al 20 luglio con tre concerti d’eccezione al parco pubblico Mazzini.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, Manciano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere street band provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria e Italia, che faranno ballare e divertire grandi e piccini per tutto il weekend. Ed è proprio ai bambini e ai ragazzi che sarà dedicato il workshop "Secchi e bacchette", che si terrà domenica 13 luglio alle ore 18 in piazza della Rampa. Guidati dai talentuosi musicisti della band barcellonese Brincadeira, i partecipanti saranno immersi in un laboratorio di ritmo e corporeità, dove impareranno a costruire un brano musicale utilizzando materiali di riciclo.

«”Secchi e bacchette” è un percorso musicale che mette in primo piano il fare musica attraverso l’attività ludico motoria incentrata sul ritmo, la coordinazione, il lavoro individuale e di gruppo – spiega Stefania Buccioni, vicepresidente dell’associazione “Diego Chiti” -. I bambini e i ragazzi, guidati dai percussionisti della band barcellonese Brincadeira, costruiranno un brano musicale utilizzando materiali poveri, in particolare bacchette e secchi di forme e dimensioni diverse. I partecipanti avranno così la possibilità di approcciarsi alla musica in maniera istintiva, condividendo l’emozione e il divertimento del suonare insieme. Si partirà da diverse figure ritmiche attraverso l’utilizzo della voce, delle mani e del corpo, per arrivare alla realizzazione di un brano interamente coreografato. Durante il laboratorio vengono quindi stimolati l’ascolto, la creatività, la memoria, l’attenzione al sé e all’altro e anche alla comunicazione».

«Avviare i bambini e i ragazzi alla musica è da sempre, ovviamente, l'obiettivo dell’associazione “Diego Chiti” – continua Buccioni -. Durante l'anno teniamo corsi di chitarra, pianoforte, sax, clarinetto, batteria e percussioni rivolti ai più piccoli. Diamo una particolare attenzione alla musica di insieme, per gli ovvi benefici che ne derivano e per creare un ambiente stimolante e positivo».

Il workshop “Secchi e bacchette” è gratuito, così come le street parade e i concerti che animeranno le vie del borgo per tutto il fine settimana. Oltre alla Brincadeira, nei primi tre giorni del festival suoneranno i The Dawlins (anche loro provenienti dalla Spagna), la Farra Fanfarra (Portogallo), i The Quest (Ungheria), la Dune buggy street band e la Bada Bim Bum band (Italia). Inoltre, l’11 luglio la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli, Melody sound e Longboarders.

Dal 18 al 20 luglio il Manciano street music festival si sposta al parco pubblico Mazzini per i concerti “on stage”. Venerdì 18 luglio sul palco saliranno le False Partenze per celebrare i loro primi 20 anni con due ospiti d’eccezione: Paolo Belli e Stefano Fresi. Sabato 19 luglio sarà la volta di Ray Gelato and The Giants, “the goodfather of swing”. Infine, domenica 20 luglio saranno i Neri per caso a chiudere la quindicesima edizione del festival. I biglietti dei concerti al parco pubblico Mazzini si possono acquistare, fino ad esaurimento posti, al costo di 15 euro sul sito https://www.mancianostreetmusicfestival.it/.

Anche quest’anno Radio Toscana sarà la radio ufficiale dell’evento, che è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione CR Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Per info www.mancianostreetmusicfestival.it.