Al Luna Parl una giornata da paura dedicata ad Halloween

Grosseto: In questo periodo di permanenza a Grosseto, gli organizzatori del Luna Park di Piazza Barsanti stanno facendo veramente le cose in grande allestendo quasi tutte le settimane una giornata particolare per venire incontro alla cittadinanza e regalare ai bambini momenti particolari e di grande divertimento.



Domenica infatti, sarà una giornata dedicata ad Halloween e dalle ore 15 per tutti i bambini che entrano all’interno del Luna Park mascherati avranno a disposizione dolci e caramelle gratis, mentre dalle 21 per chi entra mascherato verrà effettuato uno sconto di 1 euro su tutte le giostre.

Gli organizzatori nel frattempo ricordano che anche mercoledì prossimo primo novembre, giorno festivo, i bambini potranno vivere un’altra giornata particolare dove molte giostre saranno a disposizione al prezzo di 1 euro, mentre altre avranno uno sconto particolare e naturalmente queste agevolazioni saranno in vigore tutti gli altri mercoledì.

Ricordiamo che il Luna Park in questa occasione sarà completamente rinnovato con ampi percorsi all’interno di Piazza Barsanti per visitare tutti i mestieri e con un ampio parcheggio auto.

Il Luna Park resterà nella nostra città fino a domenica 26 novembre.