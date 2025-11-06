Al luna park di Piazza Barsanti continuano le grandi novità: domenica tutte le giostre a 1 euro

Grosseto: Continuano le grandi sorprese positive al Luna Park di Piazza Barsanti, infatti gli organizzatori, in piena sintonia con tutti i loro colleghi, hanno deciso di fare un gesto di grande sensibilità nei riguardi dei cittadini grossetani e non solo, dando la possibilità a tutti i bambini e anche per i più grandi, di poter trascorrere domenica 9 novembre, ma anche le altre due domeniche, 16 e 23 novembre, che mancano alla permanenza del Luna Park a Grosseto, una bellissima giornata di divertimento mettendo tutte le giostre solamente al prezzo di un euro.

Tutti potranno provare gli Autoscontro, il Tagadà, il mitico “calci in culo”, la giostra novità XXL e poi anche il Bruco Mela, il Percorso Avventura, la Giostra Twister, i Mini Seggiolini, lo Scivolo, il Trenino, i Tappeti Elastici, la Giostra Lagunare ed altri ancora.

Naturalmente i giochi a premi non sono inseriti in questa offerta.

Ricordiamo che al Luna Park il divertimento è assicurato.



