Al luna park di piazza Barsanti continuano i grandi eventi gratuiti del sabato

Grosseto: Come promesso dai responsabili del Luna Park di Piazza Barsanti a Grosseto, i grandi eventi gratuiti per tutti i bambini, ma anche per i più grandi, anche domani sabato 18 ottobre, dopo quello di sabato scorso con i 400 palloni regalati ai bambini presenti, ci sarà un grosso avvenimento con l’arrivo dei personaggi Marvel.

I bambini potranno vedere da vicino, dalle 16 alle 18,30, i loro beniamini come: Batman, Wonder Woman, Thor, Captain America e fare delle foto insieme a loro.





Inoltre, ricordano gli organizzatori, che in piazza Barsanti quest’anno ci sono delle nuove attrazioni per grandi come la giostra Evolution XXL 180, oppure la giostra lagunare con i personaggi Disney per i più piccoli e ricordano anche che il mercoledì le giostre saranno tutte scontate. Come si può vedere insomma al Luna Park il divertimento è assicurato.



