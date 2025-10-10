Al Luna Park di Piazza Barsanti arriva la “Festa del Pallone”

Domani, sabato 11 ottobre alle 15:30, primo appuntamento con le iniziative speciali del Luna Park di Grosseto: omaggi ai primi 400 ragazzi e tanto divertimento per tutti.

Grosseto: Dopo il successo dello scorso weekend, con l’inaugurazione ufficiale del Luna Park e il taglio del nastro da parte del vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, gli organizzatori mantengono la promessa di offrire ogni sabato un evento speciale fino al termine della permanenza del parco, prevista per il 23 novembre.

Domani, sabato 11 ottobre alle ore 15:30, si parte con la “Festa del Pallone”, un pomeriggio dedicato ai più giovani: i primi 400 ragazzi che arriveranno al Luna Park riceveranno in omaggio un pallone colorato.

L’iniziativa segna il primo appuntamento di una serie di eventi settimanali pensati per animare il parco e coinvolgere famiglie e bambini. Il prossimo incontro è già fissato per sabato 18 ottobre, con una nuova sorpresa in programma.



