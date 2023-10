Al Liceo Musicale l’ "Ottobre Rosa" si tinge… di musica!

Grosseto: Un pomeriggio per ricordare l’importanza della prevenzione senologica e un momento musicale per salutare le studentesse del Progetto Erasmus.

In occasione dell’Ottobre in Rosa, martedì 24 ottobre alle 15:30 presso l’Aula Magna del Liceo Musicale di Grosseto avrà luogo un evento molto particolare, che prevede sia l’intervento della Dott.ssa Maria Grazia Pieraccini e della Dott.ssa Giulia Baldoni (chirurghe senologhe) sul tema della prevenzione dei tumori, sia un momento musicale che coinvolge due studentesse spagnole ospiti del Liceo Musicale, Maria Nieto Diaz e Olga Vela Perez. Le due ragazze, provenienti dal Conservatorio Francisco Guerrero di Siviglia, hanno potuto frequentare la nostra scuola grazie al progetto Erasmus (attivato fra il Polo Bianciardi e l’Istituzione spagnola), del cui coordinamento si sono occupate la Prof.ssa Jessica Fabbrizzi e la Prof.ssa Monica Jimenez Calvo. Marie ed Olga non si esibiranno da sole, ma presenteranno un programma insieme a Miguel Clementi ed Amedeo Gandolfi, due alunni che hanno partecipato al gemellaggio e che hanno ospitato le due studentesse durante queste settimane.

L’evento si aprirà con l’esecuzione di due brani, preparati sotto la supervisione della Prof.ssa Patrizia Varone e della Prof.ssa Agnese Balestracci: la Sonata in Mi Min KV 304 di W.A. Mozart (Maria Nieto Diaz pianoforte, Amedeo Gandolfi, violino) ed un duetto di F. Carulli per chitarra (Olga Vela Perez) e pianoforte (Miguel Clementi).

Il pomeriggio proseguirà con l’intervento delle due dottoresse dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, che ci parleranno della fondamentale importanza della prevenzione per una diagnosi precoce delle malattie oncologiche; in particolare si soffermeranno sul cancro al seno, che è fra i più diffusi fra le donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nella lotta a questo tumore.

Per concludere la giornata, tutta la classe IV A Musicale - con cui le studentesse spagnole hanno condiviso quasi un mese di scuola e da cui sono state accolte con calore e affetto - eseguirà in coro “La cattiva educazione” di Vinicio Capossela, una canzone sulla violenza di genere che è stata studiata durante l’ora di Laboratorio di musica di insieme sotto la guida della Prof.ssa Lorenza Baudo.

Maria e Olga stanno per tornare in Spagna, ma il progetto Erasmus non finisce qua: a fine ottobre Amedeo e Miguel partiranno alla volta del Conservatorio Francisco Guerrero per un’importante esperienza di crescita musicale ed umana che li porterà a conoscere nuovi insegnanti e nuovi compagni. Un’esperienza che, sappiamo, non vedono l’ora di poter vivere.