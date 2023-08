Al gruppo Ladies Project la seconda puntata di Dilettando con Avis

L’appuntamento in televisione su Siena Tv sabato 5 alle 21 e domenica 6 alle 14 e su Toscana TV martedì 8 alle 21,30 e venerdì 11 alle 23,55



Principina a Mare: Con una performance omaggio a tutte le donne, le Ladies Project hanno conquistato la scorna puntata di Dilettando con Avis, presso il campeggio Principina la cui messa in onda televisiva è prevista su Siena Tv e Toscana Tv, sabato 5 alle ore 21 sul canale senese e martedì 8 alle 21,30 sulla emittente regionale sul canale 11 del digitale terrestre.

Coinvolgente la performance del gruppo di ballerine che sulle note introduttive di De André hanno trasportato gli spettatori verso l’affrancamento alla emarginazione femminile. Manuela, Annalisa, Martina e Laura hanno così dato voce a tutte le donne, anche a quelle che non l’hanno più con “Buscando la verdad”. Piazza d’onore per un’altra esibizione che ha toccato le emozioni, quella del cantante Gioele Lenzi che ha proposto una sua composizione “Con dolore forte”.

Doppia la medaglia di bronzo per un’altra cantante Sonai Gori e per la ballerina di caraibici, Martina Ratiglia. Premio Simpatia per piccola cantante Micol Tesauro.

La popolare trasmissione di Carlo Sestini, ripresa sul palco del Campeggio Principina, a Principina a Mare il 19 luglio scorso grazie alla direttrice del campeggio Laila Sabadini e al direttore di Sistema, Alberto Paolini. Tra gli altri era presente alla serata anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha regalato una sorpresa a tutto il numeroso pubblico presente. Oltre ai premiati si segnalano le esibizioni dei cantanti Claudio Vizzino, Claudia Coli, il gruppo Urban Crew, i ginnasti 50s Babies e la ballerina Viola Bichi.

Come ospiti il ritorno delle Sinfonika Oriental Dancers sul paco di Dilettando, che le aveva lanciate sulla Rai alla Corrida di Carlo Conti.

Le repliche su Siena Tv sono previste domenica 6 agosto alle ore 14 e venerdì 11 agosto alle ore 23,45 su Toscana Tv.