Al Grosseto arriva il difensore Bruno Prati

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica di essersi assicurato a titolo temporaneo dalla societร ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Prati.

Il difensore classe 2004, nato in Costa dโ€™Avorio ma cittadino italiano, รจ cresciuto nel settore giovanile viola, dove รจ approdato allโ€™etร di 10 anni, compiendo la trafila di rito fino alla formazione Under 18.

Nella prima parte della stagione 2023-2024, Prati, roccioso centrale e braccetto della retroguardia impiegabile anche sulla fascia, รจ stato in forza allโ€™Audace Cerignola nel campionato di Serie C girone C, dove ha giocato titolare lโ€™ultimo match del 2023 vinto dalla squadra di mister Tisci contro il Giugliano per 1-0.

Calciatore incline alla fase di copertura e caratterizzato da velocitร e fisicitร , il nuovo under del Grosseto ha giร vissuto unโ€™esperienza in Serie D nel 2022-2023 con i colori dellโ€™Aglianese. Con la formazione neroverde Prati ha raccolto 23 presenze.

A Bruno Prati, a disposizione per gli impegni ufficiali, la societร rivolge i piรน sentiti auguri di buon lavoro.