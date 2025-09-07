Al Giro della Toscana, Consulti cardio-metabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo

Firenze: Al Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini e al Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini sarà presente il Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete

Agli arrivi delle tre le gare saranno allestiti i Novo Nordisk Health Village, spazi dedicati alla popolazione per promuovere stili di vita sani e favorire la prevenzione con consulti cardio-metabolici gratuiti e incontri con esperti per parlare di salute e prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, come sovrappeso e obesità

Sovrappeso e obesità rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca, che rappresentano - secondo i dati Istat e della ARS Toscana – la prima causa di morte nella Regione. In Toscana il 43,2 per cento della popolazione è in eccesso di peso con circa l’8,3 per cento in una condizione di obesità

Consulti cardio-metabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo e non nei tre giorni che renderanno la Toscana teatro di grandi eventi ciclistici: 7 settembre, 47° Gran Premio Industria e Artigianato; 10 settembre, 97° Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini; 11 settembre, 73° Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini. Infatti, a ogni arrivo sarà allestito il “Novo Nordisk Health Village”, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute. Parte del progetto internazionale Cities for better health, in Italia realizzato grazie ad una partnership tra ANCI, Health City Institute e Novo Nordisk, l’iniziativa è nata con l’ambizione di sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita sani e da quest’anno è Health Partner della Coppa Italia delle Regioni della Lega del ciclismo professionistico, di cui queste prestigiose gare sono parte.

Al Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini e al Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini parteciperà anche il Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete, nata con l’ambizione di ispirare, educare e incoraggiare le persone con diabete, dimostrando che è possibile vivere una vita piena e raggiungere obiettivi ambiziosi nonostante la malattia.

«Il Team Novo Nordisk esiste grazie all’impegno costante di Novo Nordisk nel sostenere le persone con diabete e nell'aiutare a vivere al meglio la propria vita. La nostra missione è ispirare chi convive con questa condizione e motivare le persone ad adottare uno stile di vita attivo. La bicicletta rappresenta per noi uno strumento e una piattaforma straordinaria per promuovere la salute a livello globale», commenta Phil Southerland, fondatore e CEO del Team Novo Nordisk. «Siamo entusiasti di tornare a correre in Italia e di partecipare a gare così storiche e prestigiose: eventi che rappresentano la tradizione e il cuore del ciclismo e che per noi sono un’occasione speciale per condividere la nostra missione con i tifosi e le comunità locali».

«Con il Novo Nordisk Health Village vogliamo rinnovare il nostro impegno nella promozione di stili di vita sani come primo passo per la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari», commenta Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia. «Allo stesso tempo attraverso iniziative come il progetto decennale Cities for Better Health, che ad oggi ha raggiunto oltre 23 milioni di italiani, siamo impegnati a creare città più sane e sostenibili con l’ambizione finale di contrastare l’insorgere delle malattie croniche e garantire un equo benessere socio-economico, fisico e mentale dei cittadini».

Presso i Village allestiti agli arrivi delle tre gare il programma per i cittadini prevede la mattina con consulti cardio-metabolici gratuiti: volontari della Società di Soccorso Pubblico per la gara di Larciano e studenti della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Pisa per quelle di Pontedera e Peccioli, saranno al servizio dei cittadini per effettuare una serie di test, come la misurazione della circonferenza della vita, il calcolo di indice di massa corporea e il controllo della pressione. Questa attività si aggiunge all’impegno di Novo Nordisk nella prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiovascolari avviato quest’anno attraverso varie iniziative tra cui il lancio della campagna di informazione La Nuova Me e del sito web www.novoio.it: un portale e un ecosistema di servizi di teleassistenza volto ad aiutare le persone con eccesso di peso a gestire la loro condizione attraverso piani personalizzati, consulti virtuali e accesso a team medici multidisciplinari.

Sovrappeso e obesità rappresentano infatti un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca, che ad oggi sono prima causa di morte nella regione Toscana.1 La percentuale di persone in eccesso di peso è in continuo aumento nel nostro Paese, questo per il peggioramento degli stili di vita, dalle abitudini alimentari errate alla sedentarietà, soprattutto nei centri urbani e, secondo le stime dell’azienda regionale di sanità e dell’Istat, in Toscana il 43,2 per cento della popolazione è in eccesso di peso con circa il 8,3 per cento in una condizione di obesità.2,3 Non meglio i dati sul diabete, che riguarda quasi il 7 per cento della popolazione adulta.4

Al pomeriggio, sempre all’arrivo delle tre gare, si svolgerà la Driving Change Arena, momento di dibattito e confronto durante il quale medici, Istituzioni locali, associazioni pazienti ed esperti si confronteranno sui temi della salute urbana, della promozione di comportamenti salutari e della prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l'attività fisica e lo sport, che hanno lo scopo di promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione e l’informazione su malattie croniche e complicanze.

A conclusione di ogni gara, ai ciclisti che si saranno distinti per grinta e determinazione, sarà consegnata la maglia “Combattivo di Giornata”, contraddistinta dai loghi di Novo Nordisk e dal progetto “Cities for Better Health”, a simboleggiare l’impegno nella lotta contro le malattie croniche e a favore del benessere collettivo.

I tre Novo Nordisk Health Village e i consulti cardio-metabolici per la popolazione saranno disponibili il:

7 settembre, Larciano - Via G.Marconi angolo Piazza Vittorio Veneto 1 - alle ore 11.00-13.00

10 settembre, Pontedera - Piazza Cordificio Billeri - alle ore 11.00-13.00

11 settembre, Peccioli - Piazza del Carmine - alle ore 11.00-13.00