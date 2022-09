Al Giardino dell'Archeologia una mostra tematica sulla transumanza

Grosseto: Domenica 18, alle 17:30 al Giardino dell'Archeologia, in via Ginori 43, si inaugura la mostra tematica “In transumanza. Comunità, vie e culture della pastorizia tra archeologia, antropologia e storia”, a cura di Giovanna Pizziolo e Nicoletta Volante del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali (Università degli studi di Siena), in collaborazione con Museo Archeologico di Grosseto, Comune di Grosseto e Promocultura.



La manifestazione rientra in un più ampio progetto transfrontaliero“CamBio-Via (CAMmini e BIOdiversità: valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza) finanziato dal programma Interreg con cofinanziamento di fondi FESR dell'Unione Europea, nell'ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2015-2020 con partner nazionali quali Regione Toscana, Regione Liguria, regione Sardegna e Collectivité della Corsica. Tale intervento contribuisce alla strategia Europea 2020 volta alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il progetto mira a migliorare l'efficacia delle azioni pubbliche nel proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale rappresentato da parchi, aree protette e siti storici lungo le vie della transumanza realizzando azioni migliorative per la loro fruibilità fisica e immateriale. In questa direzione va la mostra che verrà inaugurata domenica.

La Transumanza in Toscana è stato un fenomeno importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo umano e sociale, ha dato vita ad una vera e propria civiltà che generò istituti giuridici, vie di transito, abitudini alimentari, insediamenti e conseguenti oggetti e tracce archeologiche, linguaggi, tecniche di lavorazione del latte.

La mostra racconta, attraverso 10 pannelli tematici, il fenomeno della transumanza toscana focalizzata sulla Maremma grossetana e lo presenta partendo dai dati archeologici, attraverso un approccio multidisciplinare. Osservando un ampio intervallo cronologico (dalla preistoria all’età contemporanea) si indagano, a ritroso nel tempo, le tracce lasciate da questa antica pratica. In particolare la mostra si concentra sui tracciati indicati come: la Via del Casentino, la Via dei Biozzi e la Via Aldobrandesca. Il tour, diffuso, si snoda anche in tre luoghi della cultura cittadini, Museolab -Museo Laboratorio della città di Grosseto, Collezione Etnografica Roberto Ferretti (Ex Convento Clarisse, Via Vinzaglio 27, secondo piano) – Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma (Ex Convento Clarisse, Via Vinzaglio 27, secondo piano) e Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, dove è possibile fare degli approfondimenti a tema.

Programma

17:30 Saluti Istituzionali e taglio del nastro

Regione Toscana - Daniele Visconti - Dirigente Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Valter Nunziatini - Funzionario

Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali - Lab di Preistoria (Università degli Studi di Siena)

prof. Giovanna Pizziolo

prof. Nicoletta Volante

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma

Anna Bonelli funzionaria cultura, biblioteca, Musei e Teatri del Comune di Grosseto

Chiara Valdambrini Direttore MAAM

A seguire:

Canti della tradizione con i Musicanti di Maremma

Laboratori per bambini e adulti sulla tessitura antica e sugli oggetti del passato ad essa connessi, a cura di Pamphile e Promocultura

Merenda

Nell'occasione sarà possibile visitare i luoghi satellite della mostra:

Collezione Entografica Roberto Ferretti- Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma

Museolab -Museo Laboratorio della città di Grosseto

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma