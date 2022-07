Al Fossombroni diplomata la prima classe del liceo quadriennale

Si chiude il primo ciclo con eccellenti risultati per i dodici studenti diplomati



Grosseto: Un percorso lungo quattro anni per una assoluta novità che al Fossombroni ha visto diplomarsi ben dodici studenti. Notevole, dal punto di vista dei risultati, lo sforzo prodotto dalla prima classe LIQ, il liceo scientifico quadriennale, che si è diplomata a Grosseto, presso l’istituto superiore di istruzione di via Sicilia.

Ben quattro gli studenti diplomati con 100, di cui uno con lode, e voti complessivi che non sono scesi sotto il 72. Si tratta del primo completamento di ciclo per quanto riguarda un indirizzo quadriennale, grazie a una sperimentazione iniziata nel 2018, quando il Ministero dell’istruzione autorizzò circa 200 scuole in tutta Italia a implementare percorsi scolastici da svolgersi in quattro anni, anziché nei classici cinque. Grazie all’intuizione della dirigente scolastica Francesca Dini, il Fossombroni di Grosseto ha presentato il proprio progetto nel quale, oltre alla durata abbreviata, sono presenti notevoli innovazioni, con una forte caratterizzazione basata sull’impronta linguistica, scientifica e multimediale, oltre a una didattica integrata, innovativa e per competenza.

Inoltre il percorso di questi quattro anni ha visto gli studenti del Fossombroni avvalersi dell’interdisciplinarità organizzativa e didattico-operativa, rafforzare l’attività laboratoriale con nuove tecnologie informatiche e mappe tematiche, potenziare le lingue con la preparazione alle certificazioni internazionali in inglese, spagnolo e russo. Aspetti a cui si sono aggiunti stage e scambi di soggiorno all’estero, certificazioni informatiche come il patentino della robotica, laboratori con strumentazioni all’avanguardia nella fisica, biologia, chimica e informatica. A chiudere il quadro anche la costruzione del curriculum con la scelta di insegnamenti opzionali ed esperienze nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro.

Complimenti quindi ai 12 studenti che hanno seguito il percorso composto dalle 36 ore settimanali per i quattro anni scolastici e che hanno affrontato e superato brillantemente l’esame di Stato, tra loro: Elisa Angeli, Camilla Botti, Francesco Bruno, Chiara Ciampana, Vanessa Della Monaca, Damiano Miron, Samuele Nigro, Francesca Paparone, Jacopo Pastorelli, Alice Pellegrino, Sean Conrad Stringara e Alexandra Elena Zanfir. Un risultato straordinario per le votazioni ottenute e per il fatto che alcuni di questi studenti sono stati in grado di conseguire in parallelo il diploma americano con un ottimo profitto.

Un plauso particolare va riservato a Vanessa Della Monaca, eccellenza della scuola maremmana che si è diplomata con 100 e lode e ha ottenuto anche il diploma americano con il massimo dei voti.