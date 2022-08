Al Follonica Summer Nights, giovedi' Sangiovanni e sabato Mannarino

In “Cadere Volare Live 2022”

Follonica: Il suo tour estivo arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte le date di maggio nei superclub e l’aggiunta dei due palasport il 19 ottobre a Roma(Palazzo dello Sport) e il 23 ottobre a Milano (Forum di Assago). Il Cadere Volare Live 2022 di Sangiovanni sarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico. Cadere Volare (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. “La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni.

Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni – Malibu e Lady – sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno. Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, Sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.





sabato 06 agosto, MANNARINO in “Live 2022”

Dopo l’esordio sold out da Milano, il tour prosegue in tutta Italia con nuove date estive e il gran finale all’Arena di Verona. L’artista torna a suonare dal vivo con il suo sound originale ispirato da musiche tribali, elettronica e atmosfere futuristiche e dalla figura femminile, già al centro del suo nuovo album “V”. È un ritorno atteso quello di Mannarino che finalmente riporta la sua musica on stage con un live tour che si conferma tra i migliori in circolazione. 9 straordinari musicisti, un palco iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V”. I live di Mannarino proseguono anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, e live con full band. Nuove occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita.