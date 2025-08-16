Al DiVino Etrusco il “Salotto letterario”

Quattro incontri tra poesia, memoria, romanzo e teatro: Tarquinia celebra la forza delle storie

Tarquinia: Il 22, 23, 28, 29 agosto, alle 18,30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di Tarquinia, quattro incontri dedicati agli appassionati dei libri Tarquinia (VT), 16 agosto 2025 - Torna anche quest’anno, all’interno del DiVino Etrusco, il “Salotto letterario”, la rassegna di incontri dedicata agli amanti dei libri e delle storie raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti. Quattro appuntamenti, a ingresso libero, in programma a partire dalle 18:30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di Tarquinia. Si comincia venerdì 22 agosto con “Le tre unità”, raccolta di poesie della docente di lingue Mara De Santis, che verrà presentata in dialogo con il giornalista Stefano Tienforti. Il libro è un’opera che allude a un’idea di triplicità che non è solo tematica ma anche formale, manifestandosi nell’uso di tre lingue diverse: italiano, spagnolo e inglese. Sabato 23 agosto sarà invece il momento di “Tracce da un altro mondo: immagini e ricordi di Guerino Gambella”, un viaggio visivo ed emotivo nelle memorie dell’artista Guerino Gambella con la curatrice Elisa Eutizi.

Venerdì 29 agosto torna il giornalista Stefano Tienforti per intervistare Luigi De Pascalis, autore del romanzo “Il buio e le stelle”, in cui dipinge la frattura traumatica della grande guerra attraverso gli occhi del giovane Andrea Sarra. L’opera fa parte del ciclo Il labirinto dei Sarra (2010) e La pazzia di Dio (2014) e si intreccia fortemente con quest’ultimo. Infine, sabato 30 agosto, chiusura con l’insegnante e critico teatrale Carlo Lei e il suo libro “Leggermente mossa”, una storia d'amore, d'attrito, di agguati, in collaborazione con Revolver Edizioni.

Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo finanziario della Regione Lazio e con il patrocinio di Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La rassegna si avvale anche del supporto dell’associazione culturale Viva Tarquinia.