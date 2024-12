Al concerto benefico “Aspettando il Natale… 2024” del Lions Club Tarquinia l’Italian Brass Band

La formazione diretta dal maestro Giuseppe Saggio si esibirà per uno spettacolo benefico domenica 8 dicembre, alle 17, al teatro comunale “Rossella Falk”

Tarquinia: Dopo il successo dello scorso anno torna a esibirsi, per l’atteso concerto solidale “Aspettando il Natale… 2024” organizzato dal Lions Club Tarquinia, l’Italian Brass Band. La prestigiosa formazione diretta dal maestro Giuseppe Saggio suonerà domenica 8 dicembre, alle 17, al teatro comunale “Rosella Falk”, proponendo un programma che spazia dalla tradizione operistica italiana alle colonne sonore di celebri film, fino alle tradizionali musiche natalizie.





L’appuntamento, che apre come da tradizione le feste di Natale nella città etrusca, è patrocinato dal Comune di Tarquinia e dall’Accademia Tarquinia Musica. “Come Lions operiamo nel sociale, con l’obiettivo di rafforzare la comunità e aiutare le fasce più deboli e bisognose di aiuto. – afferma la direttrice artistica dell’evento e presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci –. Il concerto di Natale avrà, come di consueto, un fine benefico. I fondi raccolti saranno infatti devoluti all’associazione Archeobike & Tarkna trekking per acquistare una joelette, una speciale sedia a rotelle progettata per consentire a persone con disabilità di partecipare a attività all'aperto come escursioni e trekking in natura, favorendo quindi un turismo inclusivo. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il sostegno che ci garantisce anche in questa occasione”. Gruppo strumentale di altissimo livello artistico composto da ottoni e percussioni che segue lo standard della “British-style Brass Band”, l’Italian Brass Band è composta dai più valenti musicisti provenienti dai conservatori italiani e da prestigiose orchestre di fiati. Il maestro Saggio è, dal 2008, membro della Banda Musicale della Polizia di Stato e componente del DAVABUGI Clarinet Quartet. Svolge un'intensa attività come compositore e trascrittore, nelle cui vesti è risultato vincitore del primo premio al Concorso Nazionale di Composizione A.Gi.Mus del 2017. “L’Italian Brass Band non ha bisogno di presentazioni e a Tarquinia ha tenuto due bellissimi concerti nel 2017 e nel 2023 – conclude la presidente Ranucci -. Ha un repertorio che abbraccia duecento anni di storia della musica: da Giuseppe Verdi a Peter Graham e Philip Sparke, da Glenn Miller a Chick Corea passando per le colonne sonore dei grandi Premi Oscar Ennio Morricone, John Williams Alan Silvestri, Hans Zimmer e Michael Giacchino”. Il concerto è a ingresso libero. È indispensabile la prenotazione, fino a esaurimento dei posti, chiamando l’ufficio informazioni turistiche allo 0766 849282.