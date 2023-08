Al Conad di via Scansanese degustazione dei formaggi bio Antica Fattoria La Parrina

Sabato 19 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20



Grosseto: Al negozio Conad di Grosseto, in via Scansanese, è in programma sabato 19 agosto un’intera giornata di degustazione dei formaggi bio dell’Antica Fattoria La Parrina, con la partecipazione del personale dell’azienda, che darà informazioni sul prodotto. La degustazione si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

Saranno in degustazione tutti i formaggi di Antica Fattoria la Parrina che è possibile acquistare all’interno del punto vendita Conad.

Ogni formaggio è realizzato in regime rigorosamente biologico e con tecniche artigianali, dai sapienti mastri casari che danno vita ad un prodotto nobile ed elegante dalla complessa struttura gustativa.

Anima dell’azienda è la dottoressa Franca Spinola: “Mi sono avvicinata da pioniera alla filosofia del biologico più di 30 anni fa con i formaggi, – spiega Franca Spinola - portando, poi, in conversione tutta l’azienda. Per me è stata da subito l’unica direzione percorribile visto che il mio obiettivo è sempre stato quello di produrre prodotti sani e di alta qualità.”





Il caseificio è nato nel 1988 nello stabile in cui un tempo risiedeva la scuola elementare Giovanni Dessi. Al suo interno vengono prodotti formaggi freschi e freschissimi, semi-stagionati, stagionati, erborinati, utilizzando esclusivamente il latte delle mucche, delle pecore e delle capre che pascolano nei terreni limitrofi, nutrendosi di foraggio biologico. Tutto il processo di lavorazione del latte viene effettuato al 100% dentro il caseificio, da personale specializzato.

“Prosegue ormai da diversi anni la positiva collaborazione tra Conad e Antica Fattoria La Parrina, – commenta Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad- e siamo felici di far conoscere, attraverso una giornata di assaggi, i prodotti caseari di questa azienda che è sinonimo di eccellenza. il nostro impegno nella ricerca e nella valorizzazione dei produttori locali è continuo e costante. Questo ci consente di garantire sempre nei negozi Conad di Grosseto un’ampia e articolata scelta di quanto di meglio hanno da offrire la Maremma e l’Amiata in termini di gusto, qualità, tracciabilità e tradizione.”