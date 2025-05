Al Comune di Castiglione della Pescaia 120 nuove certificazioni di "Esecutore BLSD Adulto e Pediatrico"

Castiglione della Pescaia: Il centro di formazione Argentario Scuba Point, accreditato in Regione Toscana per l'erogazione del corso BLSD, ha certificato 120 fra bagnini, balneari, militari della Capitaneria di Porto e personale del Comune di Castiglione della Pescaia, autorizzati all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno.

«Una certificazione salvavita ormai inderogabile e necessaria - dichiara la sindaca Elena Nappi - che deve essere alla portata di un sempre maggior numero di persone perché si è rilevato nel corso di questi ultimi anni quanto sia determinante poter intervenire in maniera corretta. Da anni Castiglione della Pescaia è un Comune cardioprotetto, con defibrillatori installati in punti strategici del capoluogo e delle frazioni, ma questa capillarità di strumenti deve essere supportata dalla possibilità di essere in grado di utilizzarli, per questo motivo i corsi messi a disposizione dal centro di formazione Argentario Scuba Point sono indispensabili soprattutto in un territorio come il nostro che si popola di tantissimi persone nel periodo estivo».

I corsi sono tenuti dal responsabile del centro Massimiliano Maschio insieme ai direttori e istruttori Lucia Presenti, Barbara Tamantini, il dott. Simone Pieraccini, Sandro Costa.

«Il Comune di Castiglione della Pescaia – spiega Barbara Tamantini – è stato uno dei primi in Italia a mettere l'obbligatorietà del defibrillatore sulle torrette di salvataggio dei bagnini in spiaggia. Dal 2017 facciamo, ogni anno, corsi per nuovi rilasci e retraining. È importantissimo fare formazione, abbiamo purtroppo constatato il fatto che durante la stagione sulle spiagge del nostro territorio minimo tre o quattro volte viene usato il defibrillatore per interventi salvavita, non solo su persone anziane ma anche su giovani e addirittura bambini. Ogni due anni facciamo retraining proprio per testare e confermare la preparazione delle persone formate per questo tipo di interventi. Ringrazio l'amministrazione che ci consente di effettuare questi corsi per la formazione dei propri dipendenti. I defibrillatori ormai si trovano in tutti i paesi e saperlo utilizzare, in modo tempestivo e corretto, è determinante per salvare una vita. Per noi formatori sarebbe bello poter intervenire anche nelle scuole, a partire dalle elementari, per insegnare ai più piccoli le tecniche base del primo soccorso».