Al CNVA festeggiato un indimenticabile Campionato invernale di Vela all’Argentario

Monte Argentario: Si domenica scorsa con tanto sole e stupenda vista mare nelle terrazze della clubhouse a Cala Galera del Circolo Nautico e della Vela Argentario tante premiazioni del Campionato invernale di Vela, con un saluto speciale da parte del vice presidente Maurizio Belloni a tutti i partecipanti e le loro barche al Comitato di Regata e tutto lo staff coinvolto dello yachting club.



38 barche partecipanti, 10 regate molto combattute due al mese da ottobre dell’anno scorso anno al quest'ultime del primo weekend di marzo, 4 sabato pomeriggio con interessanti conferenze, sempre molto affollate con vin d’honneur finale, del campione Ettore Botticini, per la presentazione dei corsi gratuiti di vela del CNVA per gli studenti degli istituti superiori del territorio, su Gianni Agnelli e le sue barche del comandante Daniele Busetto di Artemare Club per vent’anni dalla scomparsa grande uomo di mare, l’incontro con Marevivo rappresentato da Alfonso Granati, le spiegazione del mondo del Foil da parte di Alessandra Sensini, la presentazione del Gran Soleil 40 da parte di Pierfrancesco Costagliola, la presentazione del nuovo percorso della 46esima Coppa Regina dei Paesi Bassi da parte del vicepresidente Maurizio Belloni e della lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. da Alessandro Maria Rinaldi socio emerito del CC Aniene e poi tanti pasta party e sponsor hanno fatto il grande successo di questo antico trofeo velico dell’Argentario.

I premi per la 46 edizione del Campionato Invernale di vela dell’Argentario, presenti il vicepresidente della FIV Giuseppe D’Amico, l’assessora al turismo e commercio del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, Priscilla Schiano già vice sindaco e candidata sindaco nelle prossime elezioni del citato comune, il comandante Daniele Busetto presidente di Artemare Club e Agnese Gargiulo importante collaboratrice del CNVA, sono andati nella Classifica Overall Classe IRC a Vulcano 2, il First 34.7 di Giuseppe Morani in prima posizione e la prima posizione per la Divisione 3 a Kaster, l’Eryd 32 di Andrea Castrucci in seconda posizione nella classifica Overall e primo in Divisione 2 e a Otaria, il Comet 38 di Marco Paoletti che conquista anche la seconda posizione in Divisione 3, quarta posizione in Overall per Javal2 ma primo in Divisione 1, completa la classifica della Divisione 1 Durlindana 3 che conquista la seconda posizione, terzo classificato Jolie il First 45 di Marcello Bernabucci, completa la classifica della Divisione 2 il secondo posto di Amapola II il Sun Odyssey 49 del Centro Roma Vela Anemos, terza posizione per Loli Fast il Sun Fast 3600 di Davide Paioletti, completa la classifica della Divisione 3 il terzo posto di Sventola il Bavaria 38 di Massimo Salusti. Invertite le posizioni in Classe ORC, Kaster si aggiudica sia la prima posizione in Overall, sia la prima posizione in Divisione 2, Vulcano 2 conquista la seconda posizione in Overall e la prima posizione in Divisione 3, Javal 2 è terzo in Overall ma primo in Divisione 1, completa la Classifica della Divisione 1 Luduan 2.0 con il secondo posto e Jolie in terza posizione, completa la classifica della Divisione 2 Loli Fast in seconda posizione seguita da Amapola II, completa la classifica della Divisione 3 Otaria arrivata seconda e Chestress il J109 di Anserini-Petti. Nella classifica generale Gran Crociera sia in Classe IRC che in ORC dominio di Toi et Moi l’Eagle 44 di Alessandro Maria Rinaldi, secondo posto sia in IRC che in ORC per Galahad il Cutter Bermudiano di Gerhard Niebauer, terza posizione in GC IRC per Comi’ il Sun Odyssey 39 di Raffaele Veneruso, mentre in GC ORC terza posizione per Katia lo Swan 39 di Vittorio Brunelli. Nella classifica X2 prima posizione sia in IRC che in ORC per Toi et Moi; seconda posizione sia in IRC che in ORC per Chilavista il Bonin 31 di Giovanna Gangitano.

Da ricordare i bravissimi giudici di gara presieduti da Maurizio Giannelli e i premi speciali fuori Campionato offerti da Artemare Club, il primo un utile giubbotto da barca al 14enne santostefanese Diego Schiano il velista più giovane del Campionato che ha regatato a bordo di Luduan 2.0 e il secondo, un quadro Faventibus Ventis con antica Rosa dei Venti a Fausto Proietti armatore e giudice FIV di Brava, una delle famose otto barche con lo stesso nome dell’indimenticabile Pasquale Landolfi.

Gli Sponsor che hanno contribuito allo splendido Campionato sono stati Garmin, A Point Hotel Resort & Spa, Ubi Major, Pierservice, Bi Bar 2.0, Poseidon Capital e Link– Underwriting Agency. Alla prossima edizione dopo l’estate, la 47esima del Campionato invernale di Vela del CNVA, sicuramente con più barche e più sponsor, piu' eventi sociali e piu' divertimento, più sole e piu' vento nel meraviglioso mare dell’Argentario, parola di Artemare Club!