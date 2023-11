Sport Al circolo tennis Cimabue di Grosseto, grande successo per il Torneo di beneficenza 14 novembre 2023

Raccolti 520 euro che saranno devoluti all’associazione cure palliative La Farfalla

Grosseto: Il Lions Club Host di Grosseto, guidato dall’ingegnere Gianluigi Ferrara, ha organizzato domenica scorsa un torneo di beneficenza di padel e beach tennis al circolo tennis Cimabue di Grosseto. L’evento ha riscosso uno straordinario successo e una grande partecipazione, raggiungendo sessanta iscritti, il limite massimo di giocatori ammessi. I fondi raccolti, 520 euro, saranno devoluti interamente all’associazione cure palliative La Farfalla. Al torneo ha preso parte anche il presidente del Lions Club e alcuni soci, inoltre si sono uniti giocatori dilettanti e professionisti, accettando la sfida di giocare per una nobile causa. “Voglio ringraziare tutti i partecipanti – commenta Gianluigi Ferrara presidente dell’associazione Lions Club Host Grosseto – e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della manifestazione: studio Riccardo Simi, Quicksand, Maremma Magazine, Roselle Beach tennis, Beach Tennis Academy ,Circolo Padel Maremma .” Seguici





