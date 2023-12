Al cinema Stella tante proposte per il fine settimana

Grosseto: Un fine settimana con tante proposte per il cinema Stella. Da domani, giovedì 14 dicembre, fino a domenica 17 dicembre, si alterneranno i film “La chimera” di Alice Rohrwacher e “Il male non esiste” di Ryusuke Hamaguchi, vincitore dell’Oscar per “Drive my car”. Il film della Rohrwacher è ambientato negli anni ’80 nel mondo clandestino dei manufatti storici, alimentato dai "tombaroli". Il film racconta la storia di un archeologo britannico, Arthur che viene coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi, rubati dalle tombe durante gli scavi.



Dopo essere tornato da una cittadina sul Mar Tirreno, Arthur si riunisce con la sua banda di tombaroli, alla quale offre la sua dote: sentire il vuoto. Arthur, infatti, è in grado di percepire il vuoto della terra, là nelle profondità del suolo, dove vi sono nascoste le tracce di un mondo passato.





“Il male non esiste”, premiato a Venezia con il Leone d’Argento, racconta di Takumi e di sua figlia Hana, che vivono nel villaggio di Mizubiki, vicino Tokyo. Come le generazioni che li hanno preceduti, conducono una vita modesta secondo i cicli e l’ordine della natura. Un giorno, gli abitanti del villaggio vengono a conoscenza di un piano per costruire un glamping - un campeggio di lusso - a pochi passi dalle loro case e a pochi passi dalla dimora di Takumi. Quando i rappresentanti dell’azienda costruttrice di Tokyo arrivano nel villaggio per tenere una riunione, diventa chiaro che il progetto avrà un impatto negativo sull’approvvigionamento idrico locale, causando disordini. L’equilibrio ecologico del villaggio e il modo di vivere civile dei suoi abitanti sono messi in pericolo con conseguenze che influenzano profondamente la vita di Takumi e della piccola Hana.





Ma non finiscono qui le proposte dello Stella. Venerdì 15 dicembre alle 19 con ingresso gratuito è in programma “Feneen” di Giulia Rosco proposto dalla Rete degli Spettatori nell’ambito della rassegna Atuttoschermo. Sabato 16 dicembre alle 15 proiezione gratuita nell’ambito delle iniziative di Clorofilla del documentario “Si può fare” di Thomas Torelli e domenica 17 dicembre per la rassegna Fuori Orario “X sempre assenti”, il lavoro di Francesco Fei sui Verdena.

Orari film:

La chimera – giovedì 14 dicembre ore 17 – venerdì 15 dicembre ore 21.15, sabato 16 dicembre ore 17 – domenica 17 dicembre ore 21.15 (ingresso 7 euro – 6 euro tesserati DLF)

Il male non esiste – giovedì 14 dicembre ore 21.15 – venerdì 15 dicembre ore 17 – sabato 16 dicembre ore 21.15 – domenica 17 dicembre ore 17 (ingresso 7 euro – 6 euro tesserati DLF)

Feneen – venerdì 15 dicembre ore 19 (ingresso gratuito)

Si può fare – sabato 16 dicembre ore 15 (ingresso gratuito)

X sempre assenti – domenica 17 dicembre ore 19 (ingresso 5 euro)