Al Cinema Stella si inizia l'anno con il nuovo film di Wim Wenders

Grosseto: Il nuovo anno del cinema Stella parte all’insegna del nuovo film di Wim Wenders. Da domani, giovedì 4, fino a domenica 7 gennaio, la sala di via Mameli accoglie “Perfect day”, ultima fatica del regista tedesco che ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes per il migliore attore, Kôji Yakusho, ed è candidato all'Oscar 2024 come miglior film internazionale. .



Il film racconta la storia di Hirayama, un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Hirayama vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un’assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi.

Il suo quartiere è pieno di piccoli caffè, frequentati sempre dalle stesse persone ogni giorno, di librerie, che vendono principalmente opere di Patricia Highsmith o romanzi di giovani scrittori giapponesi contemporanei. Hirayama preferisce recarsi a lavoro con il suo minivan, perfettamente equipaggiato di ogni attrezzo per pulire, mentre nelle sue orecchie risuonano i testi dei Rolling Stones, di Patti Smith o di Lou Reed. Attraverso quello che ascolta o legge e le foto che scatta, vengono rivelati la sua storia e il suo passato.





Tra le proiezioni extra di questa settimana invece il cinema Stella propone sabato 6 gennaio alle 15.30 due cartoni d’animazione “Zog e i medici volanti” e “La chiocciolina e la balena” distribuiti dalla Cineteca di Bologna. Domenica 7 gennaio alle 19 invece viene riproposto “KIssing Gorbaciov” di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife con la collaborazione del festival Resistente.

Orari:

Perfect day da giovedì 4 a domenica 7 gennaio ore 17 e 21.15 (ingresso 7 euro – 6 euro tesserati DLF)

Zog e i medici volanti e La chiocciolina e la balena – sabato 6 gennaio ore 15.30 (ingresso 5 euro)

Kissing Gorbaciov – domenica 7 gennaio ore 19 (ingresso 5 euro)