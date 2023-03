Al cinema Stella c'è "Femminile, singolare" con l'associazione Olympia De Gouges

Grosseto: Per il mese della donna, domani, mercoledì 15 marzo al Cinema Stella, alle ore 17 l’associazione Olympia De Gouges, propone il film “Femminile, singolare” di James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince. A seguire aperitivo con il DLF Grosseto.



Il film è diviso in sette episodi, ognuno dei quali è dedicato a una donna. Sette donne diverse raccontate in ogni loro sfaccettatura e sotto vari punti di vista.

Nel primo episodio, Il Vestito da Sposa, la protagonista è Simona, sposata con un uomo disoccupato, operaia in fabbrica, madre di un ragazzo adolescente e con un fratello svogliato. L'unica fonte di gioia della sua vita è la figlia Deborah, che Simona un giorno spera di vedere sposata con un abito da sogno; peccato che questo suo desiderio finisca per diventare per lei una vera e propria ossessione.

Nel racconto Ballerina una prostituta, dopo essere scesa da un'auto in piena notte nel bel mezzo di un'isolata periferia, prende un bus, sul quale le si presentano diverse scene tra realtà e finzione. Parla con una bimba che le rivela il suo sogno di diventare un giorno ballerina, assiste alla molestia di una sua coetanea da parte di un giovane e si ritrova a fronteggiare alcuni uomini poco amichevoli.

In Rise of a Star vediamo Emma, pronta finalmente a coronare il suo sogno e diventare prima ballerina, è turbata da come un segreto ben custodito possa rovinare la sua carriera. Nell'episodio Ajo la protagonista è Zana, che decide di compiere una scelta dura, dopo che sua madre le dice di tacere su quanto accaduto. In Waiting For viene analizzato il rapporto tra madre e figlia, che presenta momenti più difficile, varie problematiche, esperienze diverse, ma sempre amore reciproco. Il racconto Revirgination è ambientato nel 2018 in Albania, dove una coppia è in procinto di sposarsi, ma deve fare i conti con le vecchie tradizioni, tra cui quella che vuole la madre dello sposo presente nella prima notte di nozze per confermare che la donna sia vergine.

Infine, l'ultimo episodio, Hand In Cap, racconta la storia di una madre quarantenne che vive con suo figlio di vent'anni con gravi problemi motori e neurologici.

Costo solo film 5 euro – aperitivo e cinema 10 euro (per prenotare l’aperitivo contattare il numero 3391201079 oppure la mail cinema@festambiente.it) La proiezione eccezionalmente sarà nel pomeriggio alle ore 17.