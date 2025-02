Al Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli la finale della Coppa Provinciale Figc

Grosseto: Anche quest’anno, dopo molte partite giocate, siamo arrivati a disputare la finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria della Delegazione di Grosseto presieduta da Agide Rossi, valida per il Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria, a contendersi l’ambito trofeo, che si disputerà sul civettuolo Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” di via Lago di Varano con inizio alle 20,30, saranno le formazioni dello Scansano e dell’Alberese.

Le due finaliste sono lo Scansano che ha battuto il Ribolla in semifinale, mentre l’Alberese ha vinto il sorteggio con l’Aurora Pitigliano che è stato effettuato nella sede provinciale della Figc in via Canova. Ricordiamo che al termine dei novanta minuti regolamentarì se il risultato fosse in parità verranno disputati due tempi supplementari e se persistesse ancora la parità si ricorrerà alla lotteria dei calci di rigore. Al termine verranno effettuate le premiazioni di rito da parte della Delegazione Provinciale Figc con la presenza del Delegato Agide Rossi.

Ricordiamo che la partita, come del resto da molti anni, viene ripresa ed irradiata in diretta dalla testata giornalistica sportiva Grosseto Sport con le riprese di Flavio Tammaro, con la telecronaca di Cristian Lenzi e la regia del direttore Fabio Lombardi.