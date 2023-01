Al Centro della Voce “Il Buon Canto” con coro gospel grossetano Sisters & Brothers

Grosseto: Lunedì 16 gennaio, alle 20,45, al Centro della Voce “Il Buon Canto” di Grosseto il coro gospel grossetano Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble terrà una prova aperta a tutti, finalizzata all’ampliamento del proprio organico. Il coro, diretto da Carla Baldini e composto attualmente da 15 cantanti più sezione ritmica, è una delle più conosciute formazioni gospel italiane ed è attivo nella nostra città dal 1996. In ventisei anni di attività il coro si è esibito in più di 200 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con grandi cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon, Ginger Brew, Carla Jane e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir, Dennis Reed & GAP.

I “Sisters & Brothers” provano una volta a settimana, il lunedì a Grosseto; le prove consistono in un training di riscaldamento vocale e nello studio del repertorio gospel e spiritual sia a cappella che con l’accompagnamento della sezione ritmica (pianoforte, basso elettrico e batteria). Non sono richieste precedenti esperienze o specifiche conoscenze musicali, ma sono elementi determinanti intonazione, ritmo, facilità nel pronunciare e memorizzare testi in lingua inglese. Cantare in un coro gospel è un’esperienza unica, che ogni cantante o aspirante tale dovrebbe provare per ricevere e dare emozioni veramente profonde. La partecipazione all’attività corale è gratuita. Appuntamento dunque al “Buon Canto”, Grosseto, centro commerciale Gorarella (ingresso di via De Nicola) per partecipare a questo incontro aperto, significativamente intitolato “It’s Gospel time. Let’s sing!”. Chi ama la musica afro-americana potrà provare a cantare con i Sisters and Brothers ed eventualmente aggiungersi alla famiglia. Per informazioni: tel/wa 335 340 977, 335 584 9911, www.sistersandbrothers.it - www.carlabaldini.it.