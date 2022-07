annuncio Cultura & spettacolo Al Cassero Senese la seconda edizione del festival "GROW IN" 28 luglio 2022

Redazione Grosseto: L’associazione GROW, ormai attiva sul territorio da due anni, presenta la seconda edizione del festival GROW IN, tre serate, dal 29 al 31 luglio, di musica e arti visive. Il festival, realizzato grazie al patrocinio dell’Istituzione Le Mura, nasce dalla volontà di abitare gli spazi del Cassero e di creare occasioni di incontro e promozione delle attività culturali cittadine. “In collaborazione con l’Associazione Freenetica, il team Diffusion, il Collettivo Clan e l’associazione Kansassiti ripresentiamo il format dell’anno scorso, dedicando ogni serata a un genere musicale diverso: Techno, Cantautorato e Hip-Hop.” La prima sera, quella di venerdì 29 luglio, sarà interamente dedicata al DJ SET techno e EDM, con la partecipazione di Rice Papers, Undergrounder e Filippo Radi. Si cambia totalmente genere Sabato 30 luglio dove solcheranno il palco del Cassero tre cantautori: Giulio Maria, Androgynus e Pandem con a seguire il DJ SET Drum&Bass di Erotic Cafè. Domenica 31 luglio a dominare sarà il genere HIP HOP con battle freestyle, live painting, breakdance, dancehall e il DJ SET finale di DJ Krazo. Come la scorsa edizione, GROW cerca di accontentare ogni tipo di pubblico rivolgendosi ad artisti e associazioni del territorio in linea con una delle idee portanti di questa giovane associazione, quella della rete. Il progetto della GROW IN arriva dunque oggi alla sua seconda tappa con l’augurio di poter crescere ancora di anno in anno e di espandere questa rete oltre ai confini della provincia.

L'appuntamento è dunque a partire da venerdì 29 luglio alle ore 21.00, presso il Cassero Senese (via Aurelio Saffi, 58100 Gr). Per maggiori informazioni scrivere a grossetogrow@gmail.com

