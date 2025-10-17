Al casale della Giannellala presentazione del libro "100 ali in volo sul parco"

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, verrà presentato il libro “100 ali in volo sul Parco” alla presenza degli autori Roberto Isotti e Alberto Cambone (Edizioni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).

Orbetello: Il libro racconta 50 tra le specie più significative dell'avifauna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, attraverso immagini e testi. È un tributo visivo alla bellezza fragile del mondo degli uccelli, un invito a conoscerlo e rispettarlo. È dedicato a Fulco Pratesi, che con le sue parole ha anche arricchito l'introduzione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it







