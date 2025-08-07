Al casale della Giannella una conferenza sulla bioacustica dei cetacei

Orbetello: Venerdì 08 agosto 2025, alle ore 18:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Voci dal profondo blu: bioacustica dei cetacei e impatti del rumore sottomarino”, a cura della dott.ssa Laura Pintore, Marine Wildlife Expert del WWF Italia. Naturalista ed etologa appassionata di cetacei, da ottobre 2018 svolge un Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate presso l’Università di Torino finanziato dal WWF Italia. Il focus della sua ricerca è l’impatto acustico di origine antropica e i suoi effetti sui cetacei del Santuario “Pelagos". È qualificata come Guida Responsabile di Whale Watching per i turisti su imbarcazioni adibite al whale watching e come Guida Snorkeling certificata dalla didattica subacquea SSI. Ricopre il ruolo di Direttore Scientifico dei Certificate Program "Manager della Biodiversità" e "Professione Whale Watcher" dell'European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS).

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it



