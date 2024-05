Al Casa Mora ultima gara interna della stagione per la Blue Factor

I bianconeri potrebbero vincere il campionato. Pareggio per la serie B

Castiglione: La Blue Factor è attesa da una serata di gala: al Casa Mora, sabato alle 19 arbitro Roberto Toti di Salerno, nella terz’ultima di campionato arriva la capolista Cgc Viareggio, che proprio in Maremma potrebbe festeggiare la conquista del campionato e il ritorno in serie A1. Il Castiglione di Massimo Bracali però vuole vendere cara la pelle, anche se i bianconeri dell’ex Raffaele Biancucci (ha giocato e allenato i biancocelesti) e del bomber Samuele Muglia, guida la classifica della cadetteria con 44 reti (nell’Hc nella stagione 2011-12 in A2 con 22 gol più 5 nei playoff), sono una vera corazzata. In stagione, con la gara contro il Sarzana dell’ottava giornata da recuperare mercoledì 8 maggio (sospesa alla fine del primo tempo), il Cgc poi giocherà ancora contro i liguri a Sarzana, per chiudere in casa contro il Camaiore, il percorso è stato praticamente netto: 13 vittorie e un solo pari (3-3 a Camaiore). All’andata ci fu poca storia al pala Barsacchi: 9-1 per il Cgc, con la rete della bandiera di Brunelli per i maremmani. Oltre a Muglia, il Cgc ha in squadra giocatori di categoria superiore, dal portiere argentino Pablo German Gomez Tapia, ex San Lorenzo, Concepcion, Uvt, Casa Italia e Banco Ispanico, prima di arrivare in Italia, ma anche Romeo D’Anna, ex tra le altre anche del Grosseto, 20 gol stagionali. Nel Castiglione sempre assente Diego Guarguaglini.

In serie B, la Blue Factor ha pareggiato nella penultima giornata del campionato: 8-8 al pala Barsacchi contro il Cgc. Gara tirata con i ragazzi di Massimo Bracali in formazione rimaneggiata, ma capaci sempre di rimontare. Bianconeri avanti 3-0, e pari grazie ai gol di Mantovani, Santoni e del 14enne Francesco Cornacchini. Poi ancora botta e risposta continuo: reti biancocelesti di Mantovani (alla fine poker), e Santoni, che fallisce un tiro libero a 34 secondi dalla sirena, per il definito 8-8. Castiglione, primo, e già qualificato alle finali. La serie B tornerà in pista domenica per l’ultima giornata: al Casa Mora, alle 15, derby contro il Cp Grosseto.

Al Casa Mora si giocheranno le finali della categoria under 15 dal 23 al 26 maggio e dell’under 13 il 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno.