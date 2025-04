Al Casa Mora ultima della stagione regolare: il Castiglione deve vincere per assicurarsi il primo posto in classifica

Castiglione: Dopo il rinvio per la morte del Santo Padre, la Blue Factor gioca martedì sera alle 20.45 al Casa Mora l’ultima gara della stagione regolare ospitando il Sarzana, arbitro Donato Mauro di Salerno. Una sfida importante per la squadra di Massimo Bracali, provvisoriamente scavalcata in vetta alla classifica dai Pumas Viareggio. Come all’andata i biancocelesti si aspettano una partita dura contro i rossoneri liguri di Josè Oscar Vianna, battuti proprio nell’ultima gara dai Pumas Viareggio.

Il Castiglione è poi reduce dalla sconfitta al Capannino contro il Follonica e serve subito un riscatto. «Lo stop nel derby ci brucia – ha detto il tecnico Massimo Bracali – ma può essere stato anche uno schiaffo per farci capire che nulla è scontato. Contro il Sarzana non sarà una partita facile, nessuno ti regala nulla e noi dovremo essere bravi a ripartire. Poi nei play off cambia tutto». La serie B gioca invece stasera, lunedì, a Forte dei Marmi, per decidere le sorti del girone, anche se le prime tre squadre in classifica sono già qualificate ai play off.