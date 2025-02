Al Casa Mora il Castiglione rimonta fino al 4-4. Vittoria per l’under15, battuto il Sarzana 6-1

Castiglione: Un’altra bella partita per la Blue Factor di serie B: al Casa Mora il Castiglione, nella sesta giornata del campionato, non si da per domo e rimonta contro la Canniccia Forte dei Marmi, per chiudere sul 4-4. Per i biancocelesti è stata la terza partita in una settimana, e alla fine qualche scoria si è fatta sentire. Il Castiglione parte bene: appena un minuto Matteucci imbecca Faelli centralmente, il bomber biancoceleste aggira la marcatura e dal limite fa secco il portiere, 1-0. La risposta del Forte è immediata: Giovannelli scende a destra e tira, Donnini respinge corto e Lossi insacca, 1-1 in appena dieci secondi. 40 secondi e Ambrosio si prende il blu per un fallo su Nobili alla balaustra, senza punizione di prima. Il Castiglion ripassa in vantaggio al 17’: Ambrosio aggancia Matteucci e si prende un nuovo blu. Montauti in avanzamento prima tira fuori e sulla ribattuta della sponda insacca, 2-1. Il Forte però reagisce e in due minuti la ribalta: Montauti si prende il blu ma Donnini sventa su Giovannelli. Poi però in power play Bertuccelli rimane solo in area e pareggia. Poi sempre Bertonelli cannoneggia dal limite all’angolino per il 3-2. Nella ripresa il Castiglione non trova sbocchi e anzi il Forte allunga. Nobili commette fallo in area, andando in scivolata a fermare l’azione. Dal dischetto Giovannelli mette dentro il 4-2. Il Castiglione nel finale però la recupera. Cornacchini recupera quasi a centro pista, entra in area e infila sotto la traversa, 4-3. Poi è ancora il giovane 15enne Cornacchini che batte velocemente una punizione alla sponda e serve Nerozzi al limite dell’area: la sventola del veterano vale il 4-4. Un battibecco porta all’espulsione con il doppio blu Manfredi. Non c’è più tempo e la gara finisce in parità. Castiglione sempre in testa con tre punti di vantaggio proprio sul Forte dei Marmi che ha una gara in meno.

L’under 15 non conosce ostacoli, e nell’anticipo della penultima giornata del campionato, supera il Sarzana per 6-1. Gara comunque combattuta con i liguri che hanno tentato di rimanere in scia al Castiglione: primo tempo chiuso dai biancocelesti avanti per 3-1. Nella ripresa gli altri gol per il definitivo 6-1. Doppiette per Diego Bracali e Lorenzo Cornacchini e gol di Bagnoli e Rosadini. Blue Factor saldamente in testa a punteggio pieno e in attesa di giocare l’ultima sfida nel derby a Follonica.

Serie B girone E

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Filippo Agresti, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

CANNICCIA FORTE DEI MARMI: Matteo Manfredi, (Gustavo Giorgi); Alessio Ambrosio, Tommaso Giovannelli, Federico Frosina, Francesco Bertonelli, Lorenzo Cagnoni, Fabio Lossi, Edoardo Pucciarelli. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

RETI: pt (2-3) 1’00 Faelli (C), 1’11 Lossi (FM), 17’53 pp Montauti (C), 20’57 e 22’11 Bertonelli (FM); st 10’18 rig. Giovannelli (FM), 23’18 Cornacchini (C), 24’24 Nerozzi (C).