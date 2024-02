Al Casa Mora gara intensa ma alla Blue Factor non è bastato il cuore

Vinta dalla Rotellistica nella ripresa per 3-1

Castiglione della Pescaia: Continua il momento no per la Blue Fatcor in serie A2: al Casa Mora il Castiglione deve arrendersi, seppur lottando per tutti i 50’, alla Rotellistica Camaiore per 3-1. Non è bastato il cuore ai biancocelesti, a 10’ dalla fine nella ripresa i versiliesi trovato il gol del vantaggio hanno poi saputo allungare e chiudere i conti. Primo tempo molto equilibrato con i portieri, Saitta per i maremmani e l’ex Bandieri per il Camaiore molto attenti. Anche nella ripresa la situazione rimane invariata a lungo con continui capovolgimenti di fronte. Ci vuole una ripartenza veloce di Ninci, che appena in area, quasi dal vertice destro, fa secco il portiere per l’1-0. Il Castiglione ci mette impegno ma l’errore a centropista permette all’argentino Moreno di involarsi verso Saitta: l’intervento con la stecca del portiere sembra nettamente sulla pallina, con l’attaccante che poi “vola” e finisce a terra. Per l’arbitro è rigore che Maremmani trasforma per il 2-0. Poi Moreno abbatte Piro a pallina lontana e si becca il blu: Brunelli spara addosso la punizione a Bandieri. Sul decimo fallo di squadra biancoceleste, Maremmani è fermato dal palo sulla punizione in avanzamento. Poi blu a Piro che stende Maremmani: Mattugini non sbaglia il tiro libero del 3-0. L’orgoglio del Castiglione è sulla stecca di Montauti: nell’ultimo minuto il diagonale da destra fa secco Bandieri per il definitivo 3-1.

SERIE A2 GIRONE B

Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore 1-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Lorenzo Nobili, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Marco Bandieri, (Luca Iacopi); Mattia Raffaelli, Emiliano Brunelli, Niccolò Mattugini, Matteo Pardini, Bruno Eduardo Alonso Moreno, Matteo Ninci, Nicola Gemignani, Giacomo Maremmani. All. Alberto Orlandi.

ARBITRO: Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (0-0); st 15’15 Ninci (RC), 18’18 rig. Maremmani (RC) 22’16 pp Mattugini (RC), 24’10 Montauti (C).