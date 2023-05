Attualità Al Campo Zauli la fase conclusiva del corso BLSD di “Siena Cuore” 18 maggio 2023

Redazione Grosseto: Sabato 20 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso il Campo Zauli della Città di Grosseto si terrà la fase conclusiva del corso BLSD per le classi Istituto Tecnico Agrario - agroindustria e agroalimentare: V°A, V°B, V°C; Istituto Tecnico Chimico – Biotecnologie sanitarie: V°E, V°F, V°G; Istituto Professionale per agricoltura e sviluppo rurale: V°AR dell’Istituto Leopoldo II di Lorena.

Siena Cuore ODV infatti con i volontari del Progetto Vita Grosseto di cui è tenutaria e in collaborazione con ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Toscano e zona Grossetana ha tenuto i corsi di BLSD nelle classi sopracitate durante l’anno scolastico e con questa giornata conclusiva porta a termine un impegno che ormai va avanti da molto tempo con l’Istituto e la città a favore di un territorio sempre più ‘cardio protetto’. “Dopo la pandemia ripartiamo con la formazione a tappeto delle scuole superiori di Grosseto” – dichiara Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore ODV e Progetto Vita Grosseto. “Sabato mattina – prosegue Gorelli - presso il Campo Zauli si terrà la giornata conclusiva del corso BLSD rivolto ai ragazzi delle classi Istituto Tecnico Agrario - agroindustria e agroalimentare: V°A, V°B, V°C, Istituto Tecnico Chimico – Biotecnologie sanitarie: V°E, V°F, V°G e dell’Istituto Professionale per agricoltura e sviluppo rurale: V°AR. Grazie alla collaborazione con ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Toscano e zona Grossetana con i nostri istruttori formeremo circa 140 ragazzi”. La cittadinanza tutta è invitata a vedere come tanti ragazzi si sono prestati ad imparare e divenire punto di riferimento ed esempio della loro città in caso di emergenza: un onore ed un onere che rende orgogliosi docenti, genitori e istituzioni.

