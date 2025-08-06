Al BolsenArte Summer Music Festival il concerto dell’orchestra PJKO

Giovedì 7 agosto, alle 21,30, nella basilica di Santa Cristina l’esibizione di una delle formazioni giovanili più brillanti del panorama musicale internazionale

Bolsena: Il cartellone del BolsenArte Summer Music Festival prosegue con il concerto gratuito della Puchheimer Jugendkammerorchester (PJKO), L’orchestra, una delle formazioni giovanili più brillanti del panorama musicale internazionale, salirà sul palco giovedì 7 agosto, alle 21,30, nella suggestiva basilica di Santa Cristina. L’esibizione sarà l’opportunità per il pubblico di vivere un’esperienza musicale di altissimo livello, in un’atmosfera carica di suggestione, spiritualità e bellezza architettonica. Il concerto della PJKO è un viaggio sonoro che intreccia entusiasmo giovanile, eccellenza artistica e respiro europeo.

Fondata nel 1993 nella cittadina di Puchheim, vicino a Monaco di Baviera, la PJKO è composta da 35 giovani talenti, tutti violinisti intorno ai 17 anni, selezionati tra i vincitori del celebre concorso tedesco Jugend Musiziert. L’ensemble si distingue per l’eccezionale livello tecnico e la freschezza interpretativa, che conferiscono nuova vitalità al repertorio cameristico europeo. La PJKO è diretta da Peter Michielsen, rinomato violinista e musicologo olandese, con una carriera internazionale che lo ha visto collaborare con prestigiose istituzioni come il Concertgebouw, la Chamber Orchestra of Europe e il direttore Ton Koopman. Sotto la sua guida, l’orchestra ha conquistato importanti riconoscimenti tra cui il European Youth Music Festival, il German Orchestra Competition e il Summa Cum Laude Festival di Vienna. Il concerto è frutto di una sinergia internazionale che coinvolge la St. Felice Academy (UK), il FOG – Festival of Generations e la European Orchestra Federation, confermando l’impegno del BolsenArte Summer Music Festival nel promuovere il dialogo culturale tra nazioni e generazioni, attraverso l’arte e la musica. BolsenArte Summer Music Festival è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena, con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.