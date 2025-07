Al Bagno delle Donne di Talamone le Soroptimist presentano l’ultimo libro di Domenico Wanderlingh

Talamone: Sabato 26 luglio alle 19,30 al bellissimo Bagno delle Donne di Talamone le sorores del Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento presentano il libro di Domenico Wanderlingh “L’ultima estate a Villa Domus” una nuova indagine per l’ispettrice Anita Landi, intrecciando due casi complessi, “la neopromossa commissaria Anita Landi, da poco trasferitasi a Talamone con la figlia Alice di due anni e mezzo, indaga sul cadavere non identificato semi sepolto nel parco della Maremma in una radura a pochi passi dal mare, nei pressi di un’antica torre d’avvistamento diroccata, lo stesso giorno, Costanza Bernardini, ricchissima industriale milanese, incarica l’avvocato Francesco Gazzola di rivedere le carte processuali sull’omicidio di Arianna, la figlia dodicenne, uccisa a villa Domus – residenza faraonica di famiglia all’isola del Giglio – durante una festa di compleanno un fine settimana di settembre del 2000, per il delitto, era stato condannato un ragazzo che prima di morire in carcere, ventidue anni dopo, scrive sette lettere indirizzate a chi era presente in villa quel giorno, giura per l’ennesima volta la propria innocenza, convinto che uno degli altri sia il vero colpevole; le due inchieste si incroceranno, Anita e gli amici Giacomo e Francesco, nonostante l’appoggio della signora Bernardini, dovranno vedersela con l’ostilità del resto della famiglia, con la reticenza dei testimoni dell’epoca e la riluttanza degli amici d’un tempo, nessuno vuole smuovere le acque, tutti vogliono dimenticare, una svolta all’inchiesta potrebbe emergere dalle pagine del diario di Arianna, purtroppo perduto”. Domenico Wanderlingh è nato a Palermo ma vive tra Milano e Città di Castello. Dopo aver autopubblicato due romanzi e un’antologia di racconti molto apprezzati in rete, ha esordito in libreria con la serie dedicata alle indagini dell’ispettrice Anita Landi. Il primo caso, Il passato non si cancella, è stato riproposto in TEA nel 2023, mentre per Guanda è uscito il romanzo L’enigma della carta Varese. Il volume è in libreria dal 28 marzo 2025, evento culturale delle Soroptimist con vista del rosso tramonto dal Bagno delle Donne di Talamone da non mancare assolutamente, parole di Artemare Club!