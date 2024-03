AIS Toscana, alla stazione Leopolda va in scena l'eccellenza di Toscana 2024

L’inaugurazione questa mattina alla presenza delle istituzioni; ieri sera la cerimonia di premiazione delle migliori cantine toscane presenti nella Guida AIS "Vitae" da dieci anni consecutivi con il prestigioso riconoscimento delle “Quattro Viti”



Si è alzato questa mattina alla Stazione Leopolda di Firenze, con la cerimonia inaugurale, il sipario sulla ventiduesima edizione dell’Eccellenza di Toscana, la speciale degustazione dei migliori vini del Granducato organizzato da AIS Toscana quale evento di promozione e divulgazione più importante dell’anno per l’Associazione.

Le più alte cariche dell’Associazione – con in primis il Presidente dell'AIS Nazionale Sandro Camilli, il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini e il referente per la Guida Vitae ed Eccellenza di Toscana Roberto Bellini - unitamente alle istituzioni nella persona della Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura Stefania Saccardi, il Presidente di Confcommercio Toscana Aldo Mario Cursano ed Mario Casabianca direttore vicario di PromoFirenze hanno presenziato al taglio del nastro che ha aperto la due giorni di tasting, durante i quali è prevista altresì la presentazione ufficiale dell’edizione 2024 della Guida Eccellenza di Toscana in rappresentanza della quale era presente anche l’editore della Guida Stessa, Matteo Parigi Bini del Gruppo Editoriale.

La prima giornata dell’Eccellenza di Toscana è stata caratterizzata anche dall’ufficializzazione e la sigla di un importante Protocollo d’Intesa tra Vetrina Toscana - Toscana Promozione Turistica e AIS Toscana.

“L’accordo con AIS, all’interno del progetto di Vetrina Toscana è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e la cultura del vino di qualità” - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

In questa edizione densa di prestigiose novità, una delle più importanti è stata la straordinaria anteprima “Vitae, 10 anni di eccellenze toscane”, che si è tenuta ieri pomeriggio alla Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze con il patrocinio delle Regione Toscana. Condotta dalla giornalista Simona Bellocci di Fondazione Sistema Toscana, la consegna degli attestati ai produttori delle aziende vitivinicole stabilmente presenti nella Guida AIS "Vitae" da dieci anni con l’ambito riconoscimento delle “Quattro Viti” è stata uno straordinario successo, sostenuto anche dall’alto livello delle cantine presenti.

Dal grande lavoro fatto sulla Guida AIS Vitae Nazionale, con 15.000 vini assaggiati, 100 redattori impegnati insieme a oltre 600 sommelier, nasce l’idea della Guida Eccellenza di Toscana, la cui seconda edizione è stata presentata nel primo giorno di evento alla Leopolda alla presenza del Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini, del responsabile della guida Eccellenza di Toscana, della guida Vitae per la Toscana e direttore tecnico di AIS Toscana Roberto Bellini, dell’editore Matteo Parigi Bini del Gruppo Editoriale, del Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo e del Direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi.

“Fondazione Sistema Toscana ha tra i suoi obiettivi la – dichiara Francesco Palumbo di Fondazione Sistema Toscana - valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio attraverso gli strumenti più avanzati di comunicazione multimediale. Per questo penso sia un sodalizio quanto mai azzeccato quello con Ais ed Eccellenze di Toscana. Una collaborazione volta alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, già avviata con successo in occasione di PrimAnteprima. Voglio aggiungere che il tema vino ed enoturismo può essere la carta vincente per attrarre turisti da tutto il mondo. Lo vediamo dal nostro osservatorio privilegiato: il sito del turismo regionale gestito da FST - Visittuscany.com - che nel 2023 ha registrato una crescita esponenziale di visite delle pagine dedicate al turismo del vino: circa 228mila visualizzazioni, con un incremento del 35% rispetto al 2022 e picchi del +186% delle pagine in francese”.

“Il progetto della Guida Eccellenza di Toscana che va ad affiancare la Guida Nazionale AIS Vitae – spiega Roberto Bellini, responsabile della guida Eccellenza di Toscana, della guida Vitae per la Toscana e direttore tecnico di AIS Toscana – nasce con l’obiettivo di raccontare in modo analitico la personalità del vino, esprimendolo con essenzialità in modo che sia fruibile a tutti i lettori. Eccellenza di Toscana 2024 contiene 482 cantine (50% in più rispetto alla prima edizione), 1960 sono i vini raccontati e di questi 272 hanno oltrepassato il punteggio di 91/100. Un impegno protrattosi da inizio maggio a inizio agosto, che ha coinvolto 55 degustatori appositamente formati e 10 redattori di testi, per un lungo lavoro di preparazione e redazionale”.

Anche per domani, il programma si presenta denso di proposte a misura di winelover, che potranno continuare a degustare le proposte enologiche di oltre 150 aziende, per un totale di circa 800 etichette - in autonomia o accompagnati da sommelier con gli AIS Tour Eccellente - ma anche partecipare all’AIS Wine Contest aperto a tutti i visitori così come le AIS Wine, Beer e Oil School, la Chocolate School e l’ANAG School, alla Masterclass dedicata al TrentoDoc guidata dai campioni italiani Valentino Tesi e Simone Loguercio, nonché all’esclusiva degustazione di “Nesus – Vino Marino Azienda Agricola Arrighi Isola d’Elba”.

“L’evento Eccellenza di Toscana – sottolinea il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – si dimostra ancora una volta la migliore sintesi di una collaborazione che va avanti da molti anni con altre realtà del territorio e non solo. Al di là dell’eccelsa qualità dei vini ivi proposti, a fare la differenza nella riuscita di un evento di questa portata è la capacità di fare rete per raggiungere il comune obiettivo di valorizzare le potenzialità enologiche della nostra regione nonché l’importante lavoro che vi sta dietro. Mi preme in particolare sottolineare l’importanza della collaborazione che quest’anno si è sviluppata con la Regione Toscana e la Camera di Commercio per premiare le migliori cantine presenti in Guida da dieci anni: un momento celebrativo che consolida ancora di più la realtà Eccellenza di Toscana come vero e proprio brand, di cui fanno parte anche la Guida e la Rivista”.

L’evento “Eccellenza di Toscana” ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Vetrina Toscana con Promozione Toscana Turistica, della Città Metropolitana e del Comune di Firenze ed in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.