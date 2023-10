Aiga promuove la formazione professionale

Grosseto: Si intitolava “Privacy e diritto all'oblio: natura, strumenti di tutela e prospettive” il convegno organizzato dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, ospitato venerdì all'Hotel Granduca.



“Siamo particolarmente soddisfatti dei lavori – ha commentato l' Avv. Roberto Andrea Fivizzani, Presidente della Sezione AIGA – la nostra associazione è senza dubbio una realtà vitale che da sempre si occupa non solo delle tematiche sulla tutela dei diritti e della giovane avvocatura, ma anche della formazione professionale”.

Al convegno grossetano erano presenti tre relatori di eccezione: l'Avv. Maurizio Campagna, professore presso la Università Statale di Milano e Università Bicocca, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca, il Dott. Alessandro Trinci, e la Dott.ssa Valentina Frediani, membro del comitato scientifico di Federprivacy.

“Abbiamo voluto trattare il tema del diritto all'oblio attenendo al più ampio diritto della privacy- conclude Fivizzani - poiché la tutela dei diritti in questo ambito è sempre più centrale nella società ed economia dei dati, per cui la consapevolezza e la sensibilità di questo argomento aumentata in maniera assai rilevante.”